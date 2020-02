En ciudad uruguaya de Salto se dio 1º sentencia por femicidio con pena máxima

Foto 1/3 El hecho que conmocionó a la ciudad de Salto (ROU) Foto 2/3 La conmoción de los vecinos al conocer la noticia del femicidio. Diario El País. Foto 3/3 Juez Paulo Aguirre. Gentileza Foto. Canal 8 de Salto

Cleomedes Medina, de 63 años, recibió la pena máxima de 30 años. En este femicidio perdió la vida Olga Costa Izaguirre y quién cumplía con su trabajo el Cabo Fernando Farinha, además hubo un intento de homicidio hacia otro policía.



Olga, amenazada de muerte por su ex pareja, por disposición judicial era custodiada en su casa ubicada calle Maldonado en su cuadra del 100, en el Bo. Umpierre por dos efectivos de la policía. Casi al amanecer del 8 de marzo de 2018 en el Día Internacional de la Mujer, Cleomedes Medina, portando una escopeta doble caño, recortada, logró ingresar a la finca por los fondos, y ejecutó de un disparo en la cabeza, a la mujer que dormía sola en su dormitorio. El cabo Fernando Farinha, que hacía guardia en living, fue el segundo blanco del asesino. Al enfrentarlo, recibió un disparo que afectó a su corazón con 8 balines, cayó muerto al piso. No llevaba puesto su chaleco antibalas, indica La Prensa.uy.



Al escuchar las dos detonaciones seguidas, el cabo Lemos que estaba afuera, entró a la casa y logró herir en la rodilla al ex militar. Tras ello, fue reducido, quien después se supo era un militar retirado que había convivido 4 años con la mujer que había asesinado.



Jefatura de Policía de Salto explicó en su momento, que las amenazas contra la vida de la mujer, se habían producido un día antes, y teniéndose en cuenta los antecedentes del sujeto, se lo consideraba muy peligroso, por lo que la justicia decidió asignarle dos policías.



Elonce dialogó con el periodista de Canal 8 de Salto (Uruguay), Luis Nikleson , quien recordó que este hecho luctuoso ocurrió hace dos años, en las primeras horas de la mañana de un 8 de marzo, en el Día internacional de la Mujer.



"Impactó fuertemente en la sociedad de Salto y en todo nuestro país. Era una jornada en donde se exaltan los derechos de las mujeres, y estábamos ante un claro femicidio que es lo que se le ha tipificado a esta persona que mató a Olga Costa y al cabo Fernando Fariña. La justicia pudo actuar relativamente rápido. A menos de dos años ella está el tema, en primera instancia, finiquitado", destacó a Elonce, el periodista.



El juez de la causa, Paulo Aguirre, "tipificó con lo máximo que se puede dentro de nuestro Código del proceso Penal. La tipificación fue de homicidio complejo que incluye tres homicidios el del policía, de la señora que era víctima de violencia de género, y el intento de homicidio de un segundo policía. Medina recibió 30 años de condena", destacó Nikleson.



Medina tiene actualmente 63 años. El autor del brutal hecho "no mostró arrepentimiento en ninguna etapa de la instancia judicial".



El periodista puso relevancia en que este fallo "es histórico para Salto. Que se diera esta pena máxima de 30 años y la tipificación de femicidio, es la primera vez que se realiza".



Por parte de las familias de las víctimas, "era lo que se esperaba, quedaron conformes". Elonce.com.