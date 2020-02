"Difundí las imágenes para que sufran la condena social", dijo víctima de robo

Video: Video: dos mujeres entraron a robar a un bazar y quedaron filmadas

Un negocio de artículos para el hogar en Oro Verde, sufrió un robo el pasado martes a las 9 de la mañana. Se llevaron dos panquequeras y cuatro termos. Las delincuentes quedaron filmadas y difunden su imagen para detenerlas."Ingresaron dos chicas al local alrededor de las 9 de la mañana, una morocha y una rubia. Tengo cámaras en el negocio que filman y a través de internet yo puedo ver lo que sucede. En ese momento internet no andaba, pero cuando vi las grabaciones, las chicas me habían robado dos panquequeras y cuatro termos", explicó aAngelina la dueña del local.Ruth, dijo que "de inmediato realice la denuncia, y llame a la policía. Presente todas las pruebas que tenemos para ver si las encuentran, y a través de las redes difundí sus imágenes para que sufran la condena social, y para advertir a otras personas. Estamos trabajando en conjunto con la policia y el intendente para reforzar las herramientas de seguridad"."A las chicas nunca las vi, yo soy de Oro Verde y de esta localidad no son. Tenemos un grupo de WhatsApp entre las personas que tentemos negocio y nos avisamos de los robos que sufrimos".