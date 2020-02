Liberaron al joven que chocó y causó la muerte de acompañante de moto

"El imputado conducía con actitud temeraria"

La postura de la defensa

La resolución del juez

Se dispuso la libertad de Agustín Adrián Rodríguez, el joven de 21 años que al mando de un automóvil BMW chocó una moto Honda causando gravísimas lesiones a Nahuel Romero (17), que a la postre le causara la muerte al día siguiente.La medida fue dispuesta por el en el Juzgado de Garantías de Concepción del Uruguay, a cargo del Dr. Gustavo Díaz, quien tras los alegatos de la partes, no autorizó el pedido de prisión preventiva solicitado por la Fiscalía., superando los 30 Km/h la máxima permitida en calles y bulevares de la ciudad que es de 40,El fiscal hizo hincapié en señalar que, basada en el agravante que hoy día tiene este tipo de hechos, por lo que consideró que existían riesgos de fuga, agregando que la soltura del acusado podría influir en los testigos a la hora de declarar.Uncal insistió en la necesidad de mantener a Rodríguez privado de su libertad por estas razones, pero además porque restan recibirse los resultados finales de pericias y análisis de sangre y orina, para determinar la posible presencia de alcohol o estupefacientes.Concedida la palabra a los doctores Mariano Daniel Caire y Emiliano Courvoisier, defensores particulares del joven, éstos se opusieron a la medida, considerando que ésta debe ser fundada y la regla indica que, destacando que no hay riesgos concretos de fuga por tener arraigo, familia y trabajo.Los defensores, resaltando que no hay evidencia de ello y además que él mismo intentó ayudar a las víctimas del siniestro, recibiendo inclusosLos abogados solicitaron la libertad de su defendido, con la aplicación de reglas de conducta, incluso ofrecieron el pago de una fianza para garantizar que estaría sometido al proceso, destacando por otro lado la falta de antecedentes.Escuchadas las partes, el juez de Garantías hizo un análisis de lo expuesto, considerando que la postura de la defensa era la correcta, ya que no se observaban riesgos concretos de fuga, máxime teniendo en cuenta la conducta del acusado tras el trágico incidente, agregando queEl magistrado dispuso finalmente la libertad de Rodríguez, teniendo también en cuenta que más allá de lo que pretenda la Fiscalía, en juicio oral, el joven podría recibir una pena excarcelable y. Díaz advirtió al acusado que debe mantener domicilio fijo, no acercarse a víctima o testigo, ni contactarlos, no salir de la ciudad, la prohibición de manejar y de concurrir a boliches o lugares donde haya ingesta de bebidas, tras lo cual ordenó la soltura.