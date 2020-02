Ejecutan a un carnicero en intento de robo: "Pedir justicia es como si nada"

Dramático relato

La inseguridad volvió a golpear a una humilde familia de la localidad bonaerense de Laferrere, en donde cuatro delincuentes ingresaron con fines de robo a una carnicería, y uno de los malhechores, le disparó en la cabeza al dueño del local, hiriéndolo de gravedad y muriendo minutos más tarde en un nosocomio local.El episodio tuvo lugar en un comercio ubicado en el cruce de las calles Estanislao del Campo y Rufino Ortega en las última horas del martes, cuando cuatro delincuentes a bordo de un Fiat Duna blanco estacionaron en la puerta del mismo, bajaron tres malhechores y dos ingresaron a la carnicería.Mientras tanto, en el interior del lugar estaba Valerio junto a un ayudante baldeando y cerrando el comercio. Los delincuentes le exigieron el dinero de la caja, y a uno de los hombres se le cayó el balde y ésto hizo que uno de los ladrones le disparó en la cabeza al trabajador.Edgar, hijo de Valerio, le dijo a los medios presentes que "mi papá estaba con el ayudante en los últimos minutos para cerrar, cuando de pronto ingresaron dos personas. Estaba baldeando, se cayó el balde y le gatillaron porque sí. Sabemos que llegaron en un auto y escaparon luego, y cuando llegó al hospital mi papá tenía pulso pero luego la doctora que lo atendió me dijo que no lo pudieron salvar por el tiro inminente en la cabeza".El hombre agregó que "nos habían robado otras veces pero nos cuidábamos. Estos sujetos simularon ser clientes y quisieron robar. Estamos destrozados porque pedir justicia es como si nada, acá roban todos los días porque es zona liberada y no hay un patrullero en la zona". Fuente: (Crónica).-