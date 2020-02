Padre de asesinada de 113 puñaladas presentó firmas para que Tablado siga preso

Foto: Clarín

El padre de Carolina Aló, la adolescente que en 1996 fue asesinada de 113 puñaladas por su novio Fabián Tablado en Tigre, entregó este martes a la Justicia de San Isidro las más de 100.000 firmas que recolectó de apoyo a una petición que realizó para que el sujeto no sea liberado en 10 días cuando esté cumplida su condena y se preguntó si van a dejarlo en libertad "para que vuelva a matar".



Edgardo Aló encabezó un acto frente al Juzgado de Ejecución Penal 1 de San Isidro, ubicado en avenida Centenario 456 de esa localidad del norte del conurbano bonaerense, donde lo acompañaban varios familiares de otras víctimas de femicidios y de otros delitos.



Allí le entregó al titular de ese juzgado, Alejandro David, una caja con un escrito de él y un CD que contiene las más de 100 mil firmas recolectadas a través del sitio change.org en una petición titulada "Que el asesino de mi hija Fabián Tablado siga preso!!".



"Queremos presentar en este juzgado las más de 100.000 firmas para que tenga consciencia de que la sociedad ya dijo basta, que no quiere más muertes de mujeres ni que salgan estos femicidas", señaló Aló a la prensa.



"Queremos concientizar a estos jueces. Queremos que el juez David tenga la responsabilidad, y sino diga quién es el responsable, de la libertad de la Fabián Tablado", agregó.



Sobre las pericias psicológicas y psiquiátricas a las que ayer fue sometido Tablado para determinar si es peligroso para su ex mujer y sus hijas, Aló opinó: "Este chacal fue sometido ayer a los estudios y creo estoy convencido que le van a ser negativos".



"Ante eso yo quisiera saber estos jueces qué actitud van a tomar ¿Le van a dar la libertad a Fabián Tablado, dejarlo en la calle para que vuelva a matar?", afirmó.



Además cuestionó el hecho de que si los peritajes le dan negativo "simplemente le van a poner un área de restricción a su mujer y sus hijas" y cuestionó que se hayan olvidado de alguna medida de protección "para la familia de Carolina".



Aló estuvo acompañado por Jimana Aduriz, mamá de Ángeles Rawson, la adolescente asesinada en 2013 por el portero Jorge Mangeri en Palermo; Matías Bagnato, el único sobreviviente de la denominada "Masacre de Flores"; los padres de Wanda Taddei, quien murió tras ser quemada por su marido, el ex baterista de Callejeros Eduardo Vázquez; y los padres de Soledad Barga, asesinada en 2009 en Caballito por un preso con salidas transitorias, entre otros familiares de víctimas.



Tablado recuperará la libertad el próximo 28 de febrero, cuando de acuerdo al cómputo de la pena que consta en su expediente se le dé por cumplida su condena.



Por el crimen de Aló, Tablado fue condenado en 1998 a 24 años de prisión por "homicidio simple", pero en 2013 sumó otra condena a dos años y seis meses de prisión por "coacción" tras amenazar a de muerte a la mujer con la que se casó estando en prisión y tuvo hijas mellizas, Roxana Villarejo, y a su madre.



La condena se le unificó en 26 años y medio de prisión por las dos causas que debían agotarse en 2022, pero gracias a la ya derogada Ley del "2x1" y a los cursos que hizo en prisión como "estímulo educativo", el cómputo de la pena se le redujo y se le dará por concluida el próximo 28 de febrero, cuando recuperará la libertad.



El crimen de Carolina Aló (17), uno de los casos más resonantes de la historia criminal argentina, ocurrió el 27 de mayo de 1996 en la casa de la familia Tablado, ubicada en Albarellos 348 de Tigre.



Hasta allí la pareja fue a la salida del colegio nocturno que cursaban, tuvieron relaciones sexuales, discutieron por celos y Tablado, por entonces de 20 años, persiguió a Carolina por varios ambientes de la casa y la mató de 113 puñaladas aplicadas con cuatro armas blancas halladas en la escena: una cuchilla de cocina, dos cuchillos de mesa Tramontina y un formón de carpintería.



