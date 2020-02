Vuelven a condenar a un peligroso criminal que "desvela" a Urdinarrain

Yari Sartori tiene 28 años pero un extenso curriculum delictivo que incluye condenas y hasta la fuga de una cárcel. El 28 de noviembre pasado robó más de 200 mil pesos junto a Cristian Godoy y en el hecho golpeó a dos mujeres mayores que estaban en la casa. Vuelve a prisión por dos años y medio.



También, entre otros datos, estando alojado en el Penal de Gualeguay escapó en 2015 junto a un homicida, pero los atraparon. Más tarde recibió una condena de un año de prisión por drogas y amenazas.



El 28 de abril de 2013 ingresó a un local con el rostro descubierto, compró unas golosinas y cuando le estaban cobrando, saltó al otro lado del mostrador y tomó del cuello a la comerciante, encañonándola en la cabeza con un arma de fuego. Se llevó los 700 pesos que había en la caja. El 4 de septiembre se dictó sentencia. El Tribunal presidido por Eduardo García Jurado, acompañado por las vocales Alicia Vivian y Mariela Rojas, sentenció a Sartori a 6 años y 8 meses, pero luego esa sentencia fue recurrida y la Cámara de Casación bajó la condena a tres años y medio porque a su entender no estaba acreditada la aptitud para el disparo del arma que portaba Sartori.



Empezó a cumplir la condena en la Unidad Penal 2 de Gualeguaychú, pero luego fue trasladado a la cárcel de Gualeguay. En marzo de 2015, junto a Carlos Jesús Coronel, un preso que había sido condenado a 13 años por un homicidio simple, escapó del encierro. Violentaron una reja, subieron a los techos y corrieron hasta una de las calles, pero ambos fueron recapturados rápidamente.



Después de cumplir la sentencia en la UP2 y recuperar la libertad, Sartori volvió al delito. El 12 de septiembre de 2018, junto a otros dos hombres, fue detenido a bordo de un Volkswagen Senda luego de una persecución por la Ruta 16 que culminó frente a la estación de Carbó. Les revisaron el auto y les encontraron 48 piedras de cocaína que pesaron un total de 39 gramos.



Pero antes de este último hecho, Sartori cometió otros delitos. Junto a otro hombre, fue a la casa de una mujer en Urdinarrain que lo había denunciado por el robo de una bicicleta y la amenazó: "cuidate vos y tus hijas, vos andás diciendo que yo te robé la bicicleta y yo nunca te toqué nada, así que cuidate". Esto tenía como finalidad amedrentar a la mujer para que no avanzara con la denuncia que se había radicado en su contra el 11 de junio.



Pero no satisfecho con todo esto, siguió por el camino de la delincuencia. El jueves 28 de noviembre de 2019, en compañía de Cristian Joaquín Godoy, un hombre de 33 años que hasta ahora no tenía antecedentes, ingresaron a robar a un domicilio de Boulevard Rivadavia entre Ramírez y A. Del Valle en Urdinarrain. Estos dos delincuentes forzaron la puerta de la casa e irrumpieron violentamente en la vivienda de una mujer que recién llegaba de su trabajo: un RapiPago que funciona en plena Avenida Libertad.



La víctima estaba acompañada de su madre cuando Sartori y Godoy ingresaron, la empujaron y la lastimaron con un corte largo en la espalda. Luego de esto, se llevaron un sobre en el que había 4000 pesos, luego descubrieron mil dólares en un sobre de plástico y por último robaron 200 mil pesos que había en una bolsa.



La familia llamó rápidamente a la Policía y a vecinos para que la ayudaran. Personal de la Comisaría de Urdinarrain llegó a los pocos minutos al lugar de los hechos y trabajó tratando de establecer el camino de la huida de los delincuentes. Poco se tardó en descubrir las identidades y fueron detenidos tras una persecución en Gualeguaychú.



La Justicia dictaminó un arresto domiciliario para ambos, que primero fue por 25 días y luego se extendió por 30 días más. Pero a fines de enero esta modalidad debió ser modificada luego de un enfrentamiento que tuvieron con la Policía a raíz de una denuncia de vecinos por la música a todo volumen en la casa de Sartori.



Este delincuente se puso violento con los uniformados cuando fueron a notificarlos de la denuncia de vecinos por ruidos molestos, ya que estaban de fiesta en el domicilio donde ambos cumplían el arresto, en una casa de calle 1° de Mayo en el barrio Belgrano de Urdinarrain. Sartori amenazó a la oficial Marisol Duré; y a un policía de apellido Baez lo amenazó con un hierro. Pocas horas después el Juzgado de Garantías N°2 solicitó la detención de Sartori y modificó la medida a prisión preventiva para ambos.



A casi tres meses del hecho por el cual estaban detenidos, la fiscal Lucrecia Lizzi los llevó a juicio abreviado y el juez Mauricio Derudi dictó este lunes la condena para los dos delincuentes por los delitos de violación de domicilio y robo simple. Sartori recibió 2 años y 6 meses de prisión efectiva, en tanto a Godoy (por no tener antecedentes) se le dictó 1 año y 6 meses de prisión condicional.



La pena de Sartori, además de ser efectiva, es mayor pues también se lo halló penalmente responsable de otros delitos, como amenazas, daños, hurto y desobediencia judicial. Al finalizar la audiencia se ordenó su inmediato traslado a la Unidad Penal Nº 2, a fin de dar inicio al trámite ejecutivo de la condena, sin perjuicio del lugar definitivo de alojamiento que disponga el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.

