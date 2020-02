Video: dos mujeres robaron en un bazar y quedaron filmadas

La dueña del lugar indicó aque esta semana, una de las mujeres que hoy cometió el accionar delictivo, ingresó al local y preguntó si aceptaban pago con tarjeta de crédito."Me compraron un termo. Cuando me preguntaron el precio de uno violeta, le dije que tenía uno azul y cuando fui a buscarlo, ahora vemos que se guardaron el violeta y para que yo no me dé cuenta, compraron el que yo había buscado para mostrarles", comentó.La dueña del lugar, a, contó aLas mujeres se fueron y al chequear las cámaras de seguridad se dieron cuenta "que faltaba mercadería, dimos aviso a la policía y radicamos la denuncia por robo", detallaron desde el bazar.Se llevaron sin pagar "termos y panquequeras".Las mujeres se movilizaban "en un auto Peugeot gris oscuro con vidrios polarizados".Desde el bazar decidieron dar a conocer las imágenes "para que otros comerciantes estén alertas y no sufran el ardid delictivo".