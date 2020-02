Un camión derribó un poste de luz y mató a un médico en entrada a un hospital

Foto: Lacapitalmdp.com Crédito: Lacapitalmdp.com

Mario Valencia Salinas llevaba más de tres décadas trabajando en el Hospital Gutiérrez de La Plata. Este martes por la mañana, salió por un momento de su consultorio y fue hasta su auto. Quería buscar unos medicamentos que le había prometido a una paciente y que habían quedado en el baúl.



En ese momento, un camión que circulaba por el lugar provocó la caída de un poste de luz de hormigón que aplastó al profesional. Según confirmaron en el Ministerio de Salud provincial, el impacto mató al hombre casi en el acto cerca de una de las puertas de acceso al edificio.



El accidente ocurrió después de las 9 en la esquina de las calles 40 y diagonal 114, sobre uno de los ingresos que tiene el centro asistencial. Allí trabajaba un camión que se encarga de recolectar los contenedores que se usan para la construcción y, de acuerdo con las primeras hipótesis, una de las grúas del vehículo enganchó los cables del tendido eléctrico y arrastró varios postes.



Valencia Salinas, ginecólogo del hospital, de 62 años, salía del complejo sanitario a buscar los medicamentos. No llegó a advertir que el poste de cemento se le venía encima. Recibió una fuerte descarga eléctrica y también, el impacto de la caída de la estructura sobre su cuerpo, dijeron en el ministerio. El objeto derrumbado cayó sobre una moto de otro paciente, que recién la había estacionado.



"Enseguida lo trasladamos al shock-room del hospital. Estuvieron más de media hora haciendo tareas de reanimación. Pero no pudieron salvarle la vida", contó el director asociado del Gutiérrez, Miguel Lama.



También llegó al lugar la Policía y una cuadrilla de la empresa distribuidora de La Plata, Edelap, para preservar el lugar.



El chofer del camión reveló que "mordió un pozo" cuando pasaba por ese lugar y eso habría provocado la desestabilización del transporte de carga. El caso es investigado por el fiscal Fernando Padován bajo la carátula de homicidio culposo.



El camión, por su parte, quedó varado cerca del Hospital, a la espera de una resolución judicial para su habilitación.



"Valencia Salinas tuvo toda una vida en esta institución. Trabajó más de 32 años en el servicio. Era un profesional muy querido y respetado. Estamos todos conmovidos por este insólito accidente", contó el director Lema.



El Hospital Zonal General de Agudos Dr. Ricardo de Gutiérrez es uno de los centros sanitarios de referencia que funcionan en la capital provincial. Está ubicado en la zona conocida como "barrio Hipódromo" a pocas cuadras del circo hípico de La Plata. Y cerca de diagonal 80, una de las avenidas de acceso a la ciudad.



El año pasado el gobierno provincial inauguró una guardia renovada del hospital, que recibe unas 102 mil consultas por año, según los datos oficiales. El accidente en el que murió el ginecólogo ocurrió en este sector nuevo del hospital.



Entre los vecinos impactados por el accidente y por el despliegue de patrulleros, peritos y ambulancias comentaban que habían planteado las irregularidades en el tendido de cables de esa cuadra. "Nosotros no habíamos formulado denuncias. Las instalaciones del hospital funcionan y las autoridades anteriores y actuales mantienen en buen estado las instalaciones", aclaró el directivo del Gutiérrez.



Fuente: Clarín.