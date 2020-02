Robaron herramientas en fábrica de aberturas y no podrá entregar los pedidos

Ocurrió durante la madrugada del lunes, la víctima fueron los dueños de una empresa de aberturas de aluminio en la avenida Artigas de la ciudad de Gualeguaychú. El delincuente quedó grabado en las cámaras e ingresó por los techos.Sebastián Mista, propietario de Secrier Aberturas sobre la avenida Artigas, detalló que durante un robo se llevaron herramientas por 150 mil pesos de la fábrica de aberturas de aluminio que comparte con su padre el ex combatiente Miguel Mista."Es frustrante lo que nos pasó. Esta madrugada a las 2.30 de la madrugada. Levantaron una chapa del techo y entraron por arriba del taller, en la parte trasera. Se llevaron las herramientas eléctricas como taladros, atornilladores, moladoras, caladoras", describió sobre el robo sufrido."El trabajo que tengo para entregar hoy no los puedo terminar porque se llevaron todas las herramientas con cables. Yo denuncié y la Policía vino enseguida. Criminalística sacó fotos y ahora habrá que esperar a ver qué pasa", dijo Mista.Enagregó que "yo tengo cámaras internas donde se ve cuando el tipo entró, los movimientos, cómo fue derecho a cortar la cámara. Se vio cuando cortó la chapa, bajó con una capucha tapándose la cara y va a la oficina para cortar todos los cables de la computadora para no quedar filmado"."Se tomó el tiempo, sabía cómo esconderse para taparse la cara. Ahora la Policía pidió las cámaras de los comercios de enfrente para tratar de sacar algún dato"."Las herramientas que se llevó son muy específicas, porque se usan en una vidriería o taller de aberturas. El monto que se robaron calculamos que serán unos 150 mil pesos".