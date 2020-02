Atacaron a disparos a dos colectivos en Ruta 168: Hirieron a dos personas

Este lunes, minutos después de las 7, atacaron a balazos dos colectivos en la Ruta Nacional 168, en el ingreso a la ciudad de Santa FE. Primero dispararon contra un ómnibus de la empresa Expertur que trasladaba hinchas de Unión hacia Brasil y luego, atacaron un colectivo de la empresa Flecha Bus que viajaba desde Mendoza hacia Formosa.El primer colectivo baleado recibió varios disparos y uno de ellos hirió en la pierna izquierda a un pasajero hincha de Unión, quien fue trasladado al Hospital José María Cullen.El chofer del colectivo baleado en segundo lugar contó que su acompañante fue herido en una mano y lo trasladaron al Hospital Cullen. También informó que los tres disparos se efectuaron desde un auto Volkswagen Polo Blanco, señalaron aUna de las balas impactó en la puerta delantera derecha y fue la que hirió al acompañante, mientras que las otras dos tuvieron como destino el parabrisas. "No entendemos por qué nos dispararon porque no hubo ninguna discusión ni maniobra previa", aseguró el chofer, a quien una de las balas le pasó a pocos centímetros del cuerpo.El chofer también declaró que alcanzó a ver que le dispararon desde un Volkswagen Polo Blanco, pero no logró divisar la patente. "Cuando cruzaron vi que el hombre que iba en el asiento de atrás abrió la ventanilla, sacó el arma y efectuó los disparos", aseguró. "Después vimos que el auto dobló y continuó su camino por la Ruta Provincial N°1", agregó.