Acribillan a tiros a pareja y a su beba de 18 meses: Los atacaron desde un auto

Una joven, su pareja -ambos de 21 años- y su hijita de apenas un año y medio fueron asesinados a balazos este domingo a la noche en Génova y Cabal, en el barrio Empalme Graneros, en la zona noroeste de Rosario. Ya suman 38 los homicidios en la región.Al parecer, los tres, la pareja con su hijita, iban en moto este domingo a las 20.30 y les dispararon desde un auto. Testigos dijeron haber escuchado algo que parecía una ametralladora. La pequeña, luego de ser herida en la zona de la oreja, el mentón y el brazo izquierdo, fue llevada en un auto particular al Hospital de Niños Zona Norte. Había muerto cuando entró al hospital.La madre y el padre fueron trasladados por un móvil policial al Hospital Alberdi. La mujer ingresó ya sin vida con unos 8 impactos de bala en el tórax. El joven, es hijo de una persona ligada al delito, fue derivado con múltiples heridas de arma de fuego, al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde falleció horas después.Las víctimas fueron identificadas como Florencia Corvalán, Christopher Nahuel Albornoz y la pequeña Chelsi A.De acuerdo a la in al momento no hay datos precisos de la mecánica del hecho ni la identidad de los agresores. La Fiscal de la Unidad de Homicidios Dolosos, Marisol Fabbro realizó relevamiento en los diferentes nosocomios y en la escena del hecho, solicitando la intervención de Gabinete Criminalístico para relevamiento de la escena del hecho, donde se secuestraron 10 vainas calibre 9 milímetros. Se solicitó toma de testimonios, relevamiento de cámaras públicas y privadas en inmediaciones de calle Génova al 5600, indicóAl momento no hay aporte de datos de testigos presenciales. Hay medidas de investigación en curso en reserva para dilucidar la motivación, la identidad de los agresores y corroborar. Algunos indicios de la mecánica del ataque.Con este triple homicidio, son 38 los crímenes en lo que va del año en el departamento Rosario.