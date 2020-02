Pedirán que el joven que mató a su madre y a su abuela sea condenado a perpetua

Tras la condena de 22 años de cárcel para David Acuña, encontrado culpable por el tribunal compuesto por Eduardo Degano, Ives Bastián y Carolina López Berniz, de asesinar a su madre y a su abuela. El fiscal de la causa le aseguró que recurrirá a Casación porque no está conforme con el fallo; él había pedido la pena máxima, es decir había solicitado en el juicio la condena de perpetua para el imputado.En este sentido, Martín Núñez, como fiscal de la causa, le dijo aque "los fundamentos de la sentencia que hemos conocido han atenuado el homicidio, o sea, matar a otra persona cuando esta persona tiene un vínculo sanguíneo de ascendiente descendiente, lo agrava el código penal y le establece una pena de prisión perpetua", aclaró.Del mismo modo el representante del Ministerio Público Fiscal dijo que: "en este caso eran dos prisiones perpetuas porque mató a su madre y a su abuela, ambos ascendientes, sumado a un atentado contra la autoridad por haber violentado a los policías que cumplieron su deber cuando intentaron y lograron detener al asesino", recordó."A juicio de esta fiscalía -dijo Núñez- la pena debe ser la de prisión perpetua pero el tribunal ha entendido que a pesar de haber un homicidio grabado, este está atenuado o morigerada la pena por circunstancias excepcionales de atenuación", aclaró el fiscal a, aunque subrayó: "lo que se establece es la capacidad mental del imputado"."Se ha probado en el juicio que Acuña tiene un ´trastorno antisocial de la personalidad´ lo que hace un tiempo atrás se denominaba un psicópata; o sea una persona que tiene sus frenos inhibitorios disminuidos o una persona que no tiene ningún tipo de remordimiento porque cuando se le antepone lo que quiere, lo saca del medio de cualquier forma sin que se genere ningún tipo de remordimiento", explicó.De igual manera el fiscal señaló que "si bien esto es una cuestión técnica psiquiátrica y psicológica, hubo tres pericias sobre él, y los cinco peritos, de las tres pericias que se han remitido, han indicado que Acuña comprendo perfectamente lo que está bien y lo que está mal", afirmó Núñez.A párrafo final el letrado adelantó que "entiendo que el tribunal ha establecido en forma incorrecta los límites de la pena, con esta documentación voy a Casar porque el máximo de la pena era de 50 años, y no de 25 en su argumentación", sostuvo y aclaró que "en este contexto yo tengo 10 días hábiles para presentar la Casación y luego el tribunal de Casación revisará la sentencia", concluyó el fiscal Martín Núñez.