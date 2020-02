Crimen de Fernando: La semana próxima ampliarán la imputación a los rugbiers

La semana próxima la Justicia ampliará la imputación a los rugbiers acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa, mientras que el juez de la causa decidirá si les otorga o no la prisión domiciliaria solicitada por la defensa.Los ocho jóvenes acusados por el crimen serán citados por la Justicia para la semana próxima, para una audiencia en la que se les dará a conocer la nueva imputación de homicidio agravado por premeditación y alevosía y en la que podrán ampliar su declaración indagatoria.Este viernes, el juez de Garantías David Mancinelli confirmó la prisión preventiva para los ocho rugbiers que permanecen detenidos luego del pedido de la fiscal Verónica Zamboni, y sumó la figura de alevosía a la calificación.En tanto, el magistrado será quien resolverá el pedido del abogado Hugo Tomei, que representa a los acusados y solicitó para ellos prisión domiciliaria.En el fallo de este viernes, Mancinelli indicó que abrirá otro expediente para analizar si hace lugar o no al pedido de morigeración de la prisión preventiva que hizo la defensa.Por su parte, este sábado, Fabián Améndola, uno de los abogados que representa a la familia de la víctima, aseguró que "no hay pedido oficial de los imputados, ni de su defensor de un posibles trasladados" a otra cárcel.En declaraciones a radio Mitre, el letrado dijo que "no hay nada oficial sobre posibles traslados a ningún penal bonaerense de parte de los imputados ni pedidos de la defensa. Ahora, mi opinión sobre eso que ellos deberían ir a un penal común. El juez todavía no resolvió nada sobre posible lugar de alojamiento para ellos".Para el próximo martes, cuando se cumpla un mes del crimen del joven, Graciela Sosa, la madre de Fernando, convocó a una marcha a las 18:00 en el Congreso para pedir justicia por su hijo.