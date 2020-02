Foto: Hallaron el cuerpo del hombre buscado en el río Gualeguaychú Crédito: El Argentino

Prefectura de Gualeguaychú encontró el cuerpo sin vida del hombre que se arrojó el jueves por la tarde al río Gualeguaychú.



El cuerpo fue hallado este viernes, poco antes del mediodía, en una zona comprendida entre el puente Méndez Casariego y la pileta municipal, donde estaba centralizada la búsqueda. En ese sector, el río tiene una profundidad que oscila entre los 3 y 6 metros.



Las fuerzas de seguridad trabajan en la identificación del sujeto, pero hasta el momento, como no se ha realizado la denuncia por desaparición de ninguna persona, aún no hay pistas sobre la identidad de la persona que se arrojó al río.



El hombre se arrojó el jueves alrededor de las 16, y dos remeros vieron todo e intentaron rescatarlo, la embarcación se dio vuelta y no pudieron hacer nada por él. (ElDía)