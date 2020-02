Este viernes se conocerá la sentencia.Cristian Larsen, hijo de Pedro Larsen, en diálogo con, pidió justicia y dijo que espera que los tres acusados del crimen de su padre "reciban perpetua". Rememoró los días previos al asesinato, se refirió al dinero que había sacado en el bingo, el hombre que sería el móvil del sangriento hecho y apuntó que a Alberto García, muchas veces "mi viejo le mató el hambre", dijo."Un día miércoles mi papá se fue al bingo, sacó un pozo de 60 mil pesos. Me llamó para guardarlo en el banco, porque con eso quería hacer una piecita, un baño en el fondo de casa, para irse a vivir y remodelar la otra casa. Hicimos una cuenta en común en el banco, lo fuimos a depositar. Como él ya había pensado en hacer esas refacciones, tenía otros pesitos guardados, así que depositamos toda esa plata", comenzó relatando respecto de los días anteriores del suceso fatal."Mi padre cobró 9 mil pesos, en su billetera tenía 8.950 pesos, porque mi hermano le compró una tableta de ibuprofeno que valía en ese momento 50 pesos. Tenía esa plata en billetes de 500 pesos", rememoró el hijo del hombre asesinado.Apuntó que "en la casa de Alberto García se encontró billetes con la misma denominación, además del televisor que supuestamente él dice que mi papá se lo prestó. Eso era difícil porque mi papá nos prestaba sólo a nosotros, sus hijos".El cuchillo que Larsen generalmente solía usar para las tareas domésticas "fue el mismo que según dijo el forense encontraron en la casa de Rafael Martínez. A mí me llamaron a reconocer ese cuchillo, y yo, entre los nervios de tanta gente alrededor, dije que en un 80 % creía que era el de mi padre, que era el que siempre tenía arriba de la mesa para cortar el pan, en fin, era el que ocupaba para todo".En cuanto a los sucesos que llevaron al crimen, Cristian Larsen conjeturó que "Alberto García estaba al tanto de todo, que sabía que mi viejo había tenido la suerte de ganar ese dinero y llamó a los dos cómplices. En la causa está que uno solo no puede hacer lo que hicieron. Como dijo el forense, la mano derecha la tuvo inmóvil, mi papá era diestro. Tres personas fueron seguramente, uno lo mató, el otro los sostenía y el otro revolvía para buscar la plata". Aportó que cuando llegaron al domicilio "estaba todo revuelto".A la familia del anciano asesinado no le quedan dudas de que los que están en el 'banquillo de los acusados son los responsables del crimen. "No me queda ninguna duda, los fiscales y la policía han investigado Está todo. Está el cuchillo que era de mi papá, se lo encontraron a Rafael García en su casa, son parientes y el otro chico andaba con ellos siempre. Se contradicen además".. Elonce.com