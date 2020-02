La maniobra de un camionero generó un choque en cadena sobre transitada avenida

La maniobra del chofer del camión Volkswagen 17-220 desencadenó un choque en cadena sobre avenida Almafuerte, a la altura de calle Marangunich, en horas del mediodía de este jueves en Paraná.El conductor apuntó a la actitud de otro automovilista que pretendía estacionar frente a un local ubicado sobre la transitada arteria. De acuerdo a lo que explicó a, al no poder frenar, se cambió de carril y terminó impactando contra otros dos autos que aguardaban la luz verde del semáforo.Como consecuencia del siniestro, un niño de 12 años, que iba en uno de los vehículos embestidos, fue trasladado para su atención debido a que acusó un dolor en la cervical."El semáforo estaba en rojo, y uno de los que iba por la derecha clavó los frenos para estacionar frente a la agencia, y atrás le siguieron dos vehículos más; yo me tiré a la izquierda, donde la fila estaba más larga, y terminé impactando contra la camioneta que a su vez chocó a otro auto", rememoró ael chofer del camión.En la oportunidad, aseguró que transitaba "a 40km/h". "No venía a gran velocidad, si recién salía del semáforo", se defendió, al tiempo que reconoció que no respetó la distancia de frenado: "Venía muy cerca y no me dio el tiempo".En tanto, el conductor de uno de los vehículos que fue colisionado por el camión, apuntó a la distancia de frenado: "Estábamos frenados a la altura del semáforo, y sentimos el impacto. Cuando le preguntamos al camionero, nos dijo que para esquivar un auto estacionado en doble fila, porque no le daban los frenos, se pasó a la otra mano y nos enganchó a todos".Fue en ese sentido que el hombre hizo hincapié en estar atentos a las luces del semáforo y respetar los límites de velocidad. "Tenés que mirar para adelante, porque si hay una hilera de más de 30 autos, si no le dieron los frenos, quizás fue porque además iba excedido en velocidad", estimó.

"Son frecuentes los accidentes", aseguró auno de los comerciantes de la zona, Víctor Petruccio. "Esta es una arteria rápida y a veces te sorprende el semáforo"."Sobre la avenida los semáforos están coordinados para ir a una velocidad", apuntó.