"No sabía que el conductor iba alcoholizado", dijo madre de niño que está grave

como consecuencia de las graves heridas que sufrió cuando el auto Volkswagen Gacel en el que iba impactó contra una columna en el acceso sur a Gualeguaychú, este martes por la noche.El niño integra el grupo Los gauchitos a caballo, y el día del accidente, según contó su mamá, habían estado celebrando el cumpleaños de uno de ellos. "Comieron al mediodía y a la noche cuando se iban lo invitaron a mi hijo para ir a Sarandí donde vive esta familia que también forma parte de ese grupo", comentó Marina aY continuó: "Mi hijo ha ido otras veces, allá andan a caballo, juegan, a él le gusta ir. Siempre están en familia y yo lo dejé ir,lamentó la mujer.y yo solo quiero que mi hijo se recupere. Recién pude verlo en Terapia a la madrugada", indicó su mamá.Consultada sobre si había visto o hablado con el conductor o la esposa de éste, Marina recordó que, "a él lo vi cuando lo traían en la ambulancia, pero lo pasaron rápido y a Janet, la mujer, cuando la pasaban para hacerle un estudio en el ojo, pero no hablamos. A la nena la trasladaron a Paraná"."Yo me enteré de todo por un familiar que pasaba por el lugar, y al acercarse justo estaban sacando a mi hijo de entre los fierros y lo reconoció., expresó Marina.El último parte médico de Jonathan expresa que el niño sigue en estado reservado por traumatismo de cráneo y tórax severo, con asistencia respiratoria, internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Centenario.La detención fue solicitada en virtud de algunos indicios preliminares con los que contaba el fiscal de la causa, Dr. Facundo Álvarez, respecto de unEn base a esa circunstancia, el fiscal pidió la concreción de "análisis de sangre y orina, que se le extrajeron y enviaron a Paraná para determinar la presencia o no de alcohol u otras sustancias. En el caso de un accidente, para que el consumo de alcohol sea un agravante es necesario que se constate más de 1 gramo por litro de sangre", aclaró Álvarez, en diálogo conEnseguida, Álvarez agregó que "falta que se completen algunos informes antes de citar al conductor para que declare. Por ejemplo, el resultado de los análisis de alcoholemia, un informe mecánico pormenorizado y la pericia accidentológica para determinar si hubo exceso de velocidad. Recién con esos elementos en mi poder se procederá a tomar la declaración".En el caso de un siniestro vial, la pena prevista -de encontrarse un culpable- tiene un rango de 2 a 4 años, pero si la condena es menor a 3 años y no existen antecedentes puede ser dejada en suspenso según lo valore el juez.