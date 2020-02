Sufrió varios robos en su pizzería: "No hay justicia, estamos desamparados"

local está ubicado en Avenida Ramírez, a metros de calle Pringles.

"Nada te asegura que si le das algo, te van a dejar con vida"

"La situación está complicada, es cierto, pero los que nos vemos perjudicados somos las pymes. A mí me robaron dos veces en una semana: el domingo pasada a la madrugada y el miércoles de esa misma semana. Rompen el vidrio del frente y entran", dijo el titular de la pizzería a, muy indignado.Aportó que los vecinos del lugar le han avisado en todas las oportunidades que han acontecido los robos. "Una vez, hasta sangre encontramos, del que había entrado a robar.", dijo sin poder resignarse a esta lamentable situación que viene sufriendo "en repetidas oportunidades".Además, Avellaneda comentó que. Aportó que "una vez fue con cuchillo: amenazaron a una de las chicas que me ayudaba; por suerte lo puede desarmar al malviviente y se fugó". Otra de las veces "fue con arma de fuego, que me resistí, le dije que no le iba a dar nada. En esa ocasión venían de un raid delictivo de calle Provincias Unidas, en un auto robado, reconocimos el arma, reconocimos al asaltante, ocho personas coincidimos en quién era el asaltante, en rueda de reconocimiento.Y reflexionó aseverando que, cuando ellos han estado en el local y ha ingresado el delincuente ha decidido "resistir" el hecho porque. Cuando entra, ya te la jugás". Agregó que la mayoría de las veces el delincuente "ha sido el mismo".

La impunidad es enorme, no tenemos defensa, estamos desamparados

Los ladrones "entran hasta la cocina misma", agregó el dueño de la pizzería, quien contó además que "vienen jugados, entran a cara descubierta y sin ningún problema".El hombre dijo, profundamente indignado, que"Vivimos el día a día, de lo que vendemos, y como están las cosas, más aún.", resaltó.Dijo queHay varios negocios a los que les han entrado, no sólo a mí, los conocemos, pero la policía no puede hacer nada".