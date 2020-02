Tarjetero apuñalado: Imputaron a tres personas y dictaron preventiva para dos

El ataque en patota contra un cuidacoches en Don Bosco y 3 de Febrero, tiene tres sospechosos más un adolescente inimputable. El miedo que causó el ataque en banda a un tarjetero en calle Don Bosco de Paraná silenció a muchos testigos que presenciaron el hecho. Solo uno, compañero de Claudio Álvarez que también cuidaba autos en la zona, aportó datos que permitieron identificar a tres personas del barrio La Palangana.Otras pruebas halladas en la investigación de la División Robos y Hurtos de la Policía, pudieron reforzar sus dichos, pero todavía faltan más elementos para consolidar la acusación. Con el primer informe, el fiscal Ignacio Aramberry citó a declaración de imputado a los tres sospechosos y también se vinculó a un menor inimputable. Les endilgó el delito de Homicidio simple en grado de tentativa, y tras la audiencia de prisión preventiva, a dos de ellos los enviaron a la Unidad Penal N° 1 con prisión preventiva, indicóEl viernes, Álvarez, de 35 años, fue apuñalado por la tarde. Había ido a hacer una changa cuidando autos frente al Club Don Bosco, junto a un joven de apellido Martínez. Unos días atrás Álvarez había denunciado a un grupo del barrio La Palangana (ubicado en la zona, por calle Los Constituyentes) por amenazas y balaceras. Este sería el motivo de la agresión que sufrió alrededor de las 18.30.A esa hora había mucha gente en las inmediaciones del club y los transeúntes habituales. Según pudieron reconstruir los investigadores, Álvarez estaba en su labor cuando pasó un muchacho en una moto y ambos se "bardearon". El motociclista, que fue identificado como Brian Emili, se fue del lugar. A los pocos minutos aparecieron tres motos con dos personas a bordo cada una. Empezaron a correr a Álvarez hasta que lo alcanzaron en la esquina de Don Bosco y 3 de febrero. Allí lo apuñalaron y lo dejaron debatiéndose entre la vida y la muerte.Al día siguiente, el sábado, la División Homicidios allanó domicilios en La Palangana, donde secuestraron una moto negra, prendas de vestir y celulares, así como documentación de una moto de similares características a una de las utilizadas en el hecho.A partir del único testimonio detuvieron a Emili y a Martín Monzón, en tanto que se identificó a un adolescente de 15 años y se pidió la detención de Alan Fernández.Se obtuvieron imágenes de cámaras de seguridad de la zona, tanto una de la Municipalidad como otras particulares, que están siendo analizadas para poder sumar elementos a la imputación o identificar a otras personas.El fiscal Ignacio Aramberry imputó a los tres mayores, quienes son asistidos por el defensor particular Claudio Berón. Este aportó varios testigos que desvinculan a Fernández del hecho: acreditaron que estaba en un cumpleaños, por esto es el único que quedó libre, aunque todavía vinculado a la causa. A Emili y Monzón, quienes sostienen su inocencia respecto al ataque casi mortal, el Juzgado de Garantías dictó 30 días de prisión preventiva, que ya cumplen en la cárcel, mientras avanza la Investigación Penal Preparatoria.También había otro hombre señalado como partícipe de la agresión, pero finalmente no fue acusado y que demostró que estaba en su casa: tiene prisión preventiva con tobillera electrónica, en una causa por homicidio, y el Servicio Penitenciario informó que según el monitoreo no salió de su vivienda.En tanto, Álvarez continúa peleando por su vida en Terapia Intensiva del San Martín como consecuencia de la herida de arma blanca que le afectó el bazo y un pulmón.