Le pegaron un tiro delante de su hija para robarle y quedó parapléjico

Un hombre de 35 años quedó parapléjico luego de ser baleado delante de su hija de diez años en el estacionamiento de un shopping, por un delincuente que le arrebató una cadena de oro y escapó en un auto junto a dos cómplices.Por el caso no hay detenidos y la principal hipótesis es que los autores podrían ser ladrones extranjeros que conforman una banda que roba en centros comerciales.El hecho ocurrió el miércoles pasado por la noche, en el estacionamiento del Soleil Premium Outlet, ubicado en el cruce de la autopista Panamericana y el camino del Buen Ayre, en Boulogne.La víctima, Sebastián Domínguez, es encargado de una fábrica textil y está internado en terapia intensiva del Hospital de San Isidro, donde fue sometido a una cirugía y quedó parapléjico, sin sensibilidad del pecho hacia abajo.Domínguez había ido al shopping a comprarle un regalo a su padre, y cuando caminaba por el estacionamiento junto a su hija de diez años volviendo a su auto -donde lo esperaban su hermana y otro hijo de cuatro- fue atacado por un ladrón que le arrancó una cadena de oro y le disparó."Mi hija de diez años vio todo. Ella me contó que venían charlando, que su papá estaba contento y le venía diciendo lo grande que estaba, cuando vio a un hombre con cara de malo en el capot de un auto. Esta basura lo abrazó de atrás a Sebastián, le arrancó una cadena de oro y le disparó", relató Johana, la mujer de la víctima."Cuando vio el revólver, mi nena salió corriendo a pedirle ayuda su tía, la hermana de Sebastián, que estaba en el auto, y me llamó desesperada por celular para avisarme que al papá le habían pegado un tiro y estaba en el piso", continuó.Johana contó que su marido luego le dijo que cuando sintió el abrazo "pensó que era algún amigo", pero que luego le dijeron "quedate quieto" y le arrancaron la cadena."Todo fue muy rápido, tuvo el acto reflejo de querer pegarle, pero no sabe si llegó a darle la piña. Me dijo que no les dio tiempo a que le peguen un tiro, que no está seguro si el que le disparó fue ese ladrón u otro que estaba en el auto", afirmó Johana a Télam.Domínguez le dijo a su esposa que el hombre que lo atacó era "morocho, de su edad, es decir de unos 35 años, que podría ser extranjero y tenía un arito brillante en una oreja".Sobre el estado de salud de su marido, la mujer explicó que "la bala, que dijeron que era calibre 22, le entró por el hombro derecho, le pasó por el cuello y quedó alojada en el hombro izquierdo"."Por la onda expansiva, los médicos me dijeron que quedó afectada la médula. Primero estaba cuadripléjico, pero luego de la operación hubo una mejoría y comenzó a mover los brazos. Ahora está parapléjico, no siente nada del pecho hacia abajo", detalló Johana.El caso es investigado por el fiscal Sergio Szyldergemejn, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada de Boulogne, y por detectives de la comisaría local y de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro.La investigación ya tiene los videos de las cámaras de seguridad del estacionamiento, aunque a una distancia que no permite ver con claridad las caras de los delincuentes, que fueron tres y que se escaparon en un Chevrolet Prisma.