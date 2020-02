Concordia: Seguirá detenido el acusado de asesinar a un joven de un disparo

Martín Gómez Pelayo, el único detenido por el asesinato de Maximiliano Aguirre en diciembre de 2019, seguirá en prisión en la Unidad Penal de Federal. Así lo dispuso el Juez Darío Mautone, en una audiencia celebrada este lunes en los tribunales de Concordia.



Según datos a los que pudo acceder El Entre Ríos, Pelayo estará alojado en la cárcel 45 días más. El imputado por el delito de "tentativa de homicidio simple, dos hechos, y portación de arma de fuego sin autorización en concurso real" estaba cumpliendo con prisión preventiva desde el 13 de diciembre y aunque su defensor pidió prisión domiciliaria, desde la Justicia decidieron que siguiera en la Unidad Penal.



Gómez Pelayo había cumplido una condena condicional por la causa Amaro, por tentativa de homicidio y extorsión. Años atrás, había sido contratado por el sindicalista bancario Iván Amaro, cual si fuera un sicario, para quitarle la vida al diputado Bahler. Protesta en el centro Durante la mañana los familiares de Aguirre se manifestaron frente al palacio de Justicia para reclamar algunas medidas contra Pelayo y su familia. Según indicaron, en los últimos días habrían recibido amenazas y provocaciones. Además afirmaron que el acusado utiliza un celular.



La manifestación en tribunales"Hace algunos días que la familia de Pelayo nos está provocando, pusieron en Facebook que de la cárcel se sale pero del cementerio no y eso nos parece demasiado", dijo Yanina Aguirre, hermana del joven fallecido. "Martín Gómez Pelayo tiene que seguir preso, si él sale ya no se puede confiar más en la Justicia, pedimos eso, que se haga justicia, que mi hermano descanse en paz", afirmó.



Sobre lo que sucede con el único imputado en la cárcel, comentó: "Tiene un celular dentro de la cárcel, está cómodo e incluso le hacen la vida fácil. Él es un tipo conocido en el ambiente delictivo, tiene amigos en el poder, trabaja en la municipalidad y está confiado, tanto que dijo 'si yo hablo caen todos, así que me van a sacar'. Queremos que nos aseguren que pagará por la vida de mi hermano, que se la llevó".