Vendió su camioneta por 450 mil pesos y le pagaron con cheques sin fondo

Un hombre de Paraná denunció haber realizado una transacción de compra-venta automotor y resultó damnificado.



Según señaló a la Policía, vendió su camioneta Ranger CS 4X2 Pick Up a un crespense que tiene un comercio dedicado a servicios vinculados al automotor. Le pagó la camioneta con seis cheques, que resultaron ser sin fondos y totalizaban la suma de 450.000 pesos.



La División Delitos Económicos inició una investigación para dar con el autor del delito y se determinó que el mismo ya no tenía en su poder el rodado. Se continuó con la averiguación y se pudo establecer que la camioneta estaba en un corralón municipal, ubicado en calle Presidente Perón, en la ciudad de Santa Fe.



Se supo que el vehículo estaba en ese lugar porque el delincuente había dejado mal estacionada la camioneta. Al no ser localizado, la grúa de Tránsito se la llevó.



El rodado fue recuperado. El autor del delito es de Crespo y tiene antecedentes de haber realizado este tipo de estafas con anterioridad.