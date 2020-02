Dueño del taller asaltado: "Encontré al ladrón pero la Justicia no hizo nada"

Policiales Mecánico sufrió el robo de 500 herramientas que valen medio millón de pesos

Sociedad Vecinos reclamaron mayor seguridad tras el robo a taller mecánico

La protesta de los vecinos en el Boulevard Pedro Jurado y Andrade, de la ciudad de Gualeguaychú visibilizó el problema de la delincuencia en la ciudad. Esta vez, la víctima fue el propietario de un taller mecánico donde le sustrajeron las herramientas de trabajo.Se trata del joven Nicolás Albornoz, que todos los días abre las puertas a las 9 de la mañana. Está preocupado por cumplir con sus clientes y terminar de reparar un par de autos, pero hace un alto para hablar con¨Sacando la cuenta sabemos más o menos que todo lo que se llevaron son como 600 mil pesos, o eso es lo que necesito hoy para reponer las herramientas, según el presupuesto que me pasó un vendedor¨, estimó el damnificado que ya hizo la denuncia en la comisaría Sexta y se reunió con la Fiscalía.Albornoz relató que ¨como sabe la Policía yo agarré al que entró al taller y vendió las herramientas. También hablé con el que las compró por 5 mil pesos. Le informé a la Policía para que haga lo que tenga que hacer o realizar un allanamiento y de ahí quedó todo en la nada. Nunca hubo orden de allanamiento de la justicia y desde el jueves ya no se nada de las herramientas¨.El dueño del taller se movió por sus medios, averiguó quién sería la persona que entró por un pequeño ventiluz y lo fue a buscar a la casa. El delincuente le confesó el robo delante de un agente, pero todavía no lo detuvieron.Nicolás Albornoz expresó que ¨no sé dónde estarán las cosas ahora con tantos días. Yo sigo esperando conseguirlas y si no voy a tener que salir a comprarlas de nueva¨. El dueño agradeció el acompañamiento de los vecinos ¨para que no sea un robo más en la ciudad¨.