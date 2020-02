"Llamaron a una ambulancia, caducó": los mensajes de WhatsApp de los rugbiers

La fiscalía tuvo acceso al chat de los 10 rugbiers acusados del asesinato del joven porteño. En su contenido se pudo corroborar que los agresores tomaron conciencia de la gravedad del estado de su víctima y eligieron fugarse. El comienzo del pacto de silencio en la noche del crimen.Una de las mayores dudas acerca del crimen de Fernando Báez Sosa a manos de un grupo de jóvenes de Zárate e fue si efectivamente los acusados sabían que lo habían matado o no. Hasta hoy, tras analizar los chats de los detenidos encontrados en sus teléfonos celulares por Policía Federal, la Justicia pudo comprobar que al menos uno de los acusados se enteró de inmediato de que el joven asesinado peleaba por su vida tendido en el suelo frente al boliche Le Brique.Según el pedido de prisión preventiva firmado por la fiscal Zamboni a la que pudo acceder Infobae,, y fue testigo de la desesperación por los testigos y la policía del lugar por resucitar a Báez Sosa.Lucas Pertossi, por otra parte, filmó parte del ataque con su iPhone.fue el contenido de un mensaje de audio enviado por Lucas Pertossi a los 9 integrantes restantes del grupo a las 4.55 de la madrugada del sábado, minutos después de la goliza.El mensaje de Pertossi fue enviado en un grupo llamado "Los delboca3", del que formaban parte los 10 de Zárate.La Justicia tuvo acceso a la secuencia de mensajes que se enviaron los autores del asesinato durante los minutos después del crimen y hasta el momento exacto en que la Policía se hizo presente en el chalet que alquilaban, unas cuatro horas posteriores al hecho.De acuerdo a los registros de fecha y hora sobre la secuencia de los hechos, el primer mensaje de interés en el chat grupal se dio unos cinco minutos después de que se produjera el ataque.Esta es la secuencia de audios y mensajes escritos recogida por la fiscal Verónica Zamboni para la solicitud de prisión preventiva:Este último audio de Ciro Pertossi sirvió para que la fiscal pueda enfocarse en el presunto pacto de silencio que los agresores armaron poco después de haber asesinado a Báez Sosa.La fiscal destacó la actitud de huida de los rugbiers y que ninguno de ellos fue capaz de auxiliar a Fernando, que yacía en el suelo. Además, se destacó el hecho de que algunos integrantes del grupo buscaron una coartada al acudir a comer a un local de comidas rápidas e intercambiarse las prendas de la ropa para intentar camuflarse entre la gente.También se registró una secuencia de mensajes más ampliada en el chat grupal de los rugbiers en la que se registra la búsqueda de unos a otros, el mensaje de Lucas Pertossi siendo testigo de los intentos de reanimación de Báez Sosa hasta el instante, casi seis horas después del ataque, en el que la policía se presenta en la puerta del chalet para proceder a las detenciones:04:53 (12 minutos después de la golpiza) Máximo Thomsen: "¿Dónde están?"04:53 Ciro Pertossi manda ubicación geográfica fuera del boliche Le Brique.04:53 Máximo Thomsen: ¿Fondee es eso?04:54 Máximo Thomsen: "los llevo el GAD?"04:55 Lucas Pertossi: "Estoy buscando a este Ciro (Pertossi) es pajero?,me dice 'vení al mercado que pasamos siempre', estoy en el mercado a la vuelta del hotel y no están, amigo. Es más lolo este Ciro".04:55 Lucas Pertossi: "Estoy acá cerca de donde está el pibe y están todos a los gritos, está la policía, llamaron a la ambulancia, caducó".04:55 Ciro Pertossi: No, estamos en el supermercado. Un poco más adelante.04:55 Lucas Pertossi: " (inentendible) estamos ahí, tarado"04:56 Alejo Milanesi: "¿Dónde estamos todos?"04:56 Alejo Milanesi: "Machu, Ayrton y yo en la casa. ¿Los demás? Repórtense"04:57 Lucas Pertossi: "Ahí estamos yendo, ahora vamos a la casa, estamos acá a la vuelta, ahora vamos?"05:00 Ciro Pertossi: "Machu, ¿Dónde estás? Andá para la casa"05.48 Lucas Pertossi envía una foto de parte del grupo comiendo en un Mc Donald's05.49 Máximo Thomsen envía una foto de parte del grupo comiendo en un Mc Donald's05:49 Máximo Thomsen: "The Police"05:54 Ciro Pertossi: "¿A qué hora cierran?"05:54 Lucas Pertossi: "No cierran"05:59 Blas Cinalli: "Vengan a la casa. Ya volvimos con Pipo".A partir de las seis de la mañana algunos integrantes del grupo de rugbiers comienzan a advertir la gravedad de la situación y tratan de conseguir que ninguno de los integrantes del grupo haga mención a la golpiza a Fernando Báez Sosa ni en la calle ni en otros chats.06:06 Matías Benicelli: "Eu, amigo. Dejen de lorear. ¿Qué están preguntando los otros pibes si nos peleamos?"06:06 Ciro Pertossi: "Chicos, no se cuenta nada de esto a nadie".06:06 Matías Benicelli: "Ya contaron, porque Santino preguntó qué onda que nos peleamos. Son re loros, amigo. Dejen de flashear".Después de ese mensaje se produce un intervalo de casi cuatro horas y media en la que se supone que el grupo de rugbiers se reunió en su conjunto y luego se fue a dormir. Los siguientes mensajes que aparecieron en el grupo se dieron ya con la policía en la puerta del chalet.