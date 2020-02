Un hombre permanece en estado reservado tras ser salvajemente golpeado

Dos detenidos

Un hombre de 31 años de edad, identificado como Ramón Denis, recibió una tremenda golpiza por parte de una patota que lo estaba esperando en la intersección de las calles España y Bulevar Yuquerí, en el barrio Nueva Esperanza en la zona noroeste de la ciudad de Concordia.El salvaje ataque se produjo alrededor de las 03:30 de la madrugada de este sábado, cuando un grupo de jóvenes le tendió una emboscada a Denis, lo golpearon violentamente hasta dejarlo malherido en el suelo."Nosotros escuchamos los gritos, salimos a ver qué pasaba y vimos cuando unos muchachos que son del barrio Fátima lo estaban golpeando con un palo, le pegaron por la cabeza, tal es así que le partieron el palo en la cabeza", relató a Diario El Sol, David Tellis, un vecino del lugar.Del mismo modo, el testigo aseguró desconocer los motivos del ataque a su vecino. "Yo escuchaba que gritaban 'a este hay que matarlo', se ve que de verdad lo quisieron matar por la forma en que lo golpearon, le pegaron en la cabeza y en la cara con un palo. Ahí está todavía la sangre y las ropas del muchacho que ahora está internado en terapia intensiva en el hospital Masvernat", afirmó Tellis.Con posterioridad, el vecino del barrio Nueva Esperanza, como testigo de lo que pasó, señaló que, "cuando vinimos el muchacho ya estaba tirado en el suelo y los que le tendieron la emboscada salieron disparando para el barrio Fátima porque son de allá. Nosotros llamamos a la policía, pero la ambulancia demoró un montón, no llegaba nunca por eso yo le dije a los policías que ataba el caballo al carro y lo llevaba al hospital pero los policías me dijeron que no lo podía tocar y luego vino una ambulancia y lo llevó pero el muchacho estaba inconsciente y había perdido mucha sangre".Fuentes policiales de Concordia comunicaron que en el marco de la causa caratulada "Lesiones graves", la fiscal Rivoira ordenó la búsqueda y detención de un ciudadano de 22 años apodado "Nego" y de una mujer de 20 años, a la que llaman "Upe".Asimismo, se secuestraron prendas de vestir que poseía el sujeto, siendo estas una remera con cuello, un pantalón tipo playera y un par de zapatillas, todas con posibles manchas hemáticas las cuales serán sometidas a pericias.El sujeto fue trasladado a sede de Alcaldía y a la mujer, a la comisaría del Menor.La víctima, en tanto, se encuentra en estado reservado en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital Masvernat.