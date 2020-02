Se incendió un galpón de la parte trasera de la planta, ubicada en el Parque Industrial de la localidad de Gualeguaychu, en la tarde del sábado. Según pudo saber"el fuego está controlado, pero no lo han podido extinguir, por suerte no hay que lamentar heridos". El incendio se originó en un galpón abierto y se expandió rápidamente.El Subjefe de la Departamental de Gualeguaychú en dialogo con el, dijo que "el último turno de trabajo fue a las 6 de la mañana, a la hora que se originó el incendio no quedaba nadie. Por suerte no hay que lamentar heridos".En el lugar, trabajan unidades de bomberos para poder detener el incendio, y así determinar las causas que originó el fuego. Reciclad, se encargar de reciclar todos los desechos en desuso de las plantas del Parque Industrial.