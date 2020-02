Pidieron justicia por un hombre acribillado a balazos en barrio Mosconi

El sangriento hecho se registró a las 4.30 de la madrugada del 8 de diciembre pasado, en la intersección de calles Estado de Palestina y Siria del barrio Kilómetro 3 de esta capital entrerriana. Tras el episodio, Nader fue trasladado al hospital San Martín pero, a causa de las heridas recibidas, a las 8.30 de ese mismo día, se confirmó su deceso.



El fallecido "tenía hijos" con la pareja de uno de los detenidos por el crimen.





Francisca es la mamá de Leonardo. Con mucho dolor se hizo presente junto a otros familiares y amigos de Leonardo Nader, en Tribunales:



"Estamos pidiendo justicia porque me arrebataron mi hijo. Queremos perpetua para Jorge Vega y los hermanos. Ellos lo planearon, salieron a buscarlo más temprano, lo encontraron solo por la madrugada y lo mataron por la espalda", dijo la mamá de Leonardo a Elonce TV.



"Solamente nos queda pedir justicia, es un vacío muy grande. No nos explicamos porqué matarlo, se habrá puesto celoso (Vega), no sé? Hace dos años que mi hijo se había separado de la mamá de sus hijas, y ella formó pareja con Vega (quien habría sido el autor de los disparos)", dijo.



Aportó asimismo que cuando Nader "llamaba para pedir ver a sus hijas, hablaba con Vega, le decía que las iba ir a buscar y no lo dejaban llegar hasta la casa donde vivía él con mi nuera. Mi hijo tenía que ir a esperarlas en el mismo camino donde lo terminan matando, en barrio Mosconi, en la entrada".



Uno de los hermanos de Leonardo Nader afirmó: "Como un perro lo mataron".



La víctima "se encontraba en un quiosco, cuando pasaron sujetos en moto, y le efectuaron varios disparos de arma de fuego, de los cuales al menos tres, le impactaron en el pecho y la ingle". A las pocas horas de ser lesionado gravemente, falleció. Elonce.com.