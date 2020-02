Lucha por su vida el tarjetero apuñalado: Su pronóstico aún es reservado

Claudio Álvarez, de 35 años, permanece internado en la terapia intensiva del hospital San Martín de Paraná tras ser gravemente apuñalado en el tórax; ocurrió en la tarde de este jueves, en Avenida Don Bosco y 3 de Febrero.Álvarez, que hacía pocos días había comenzado a trabajar como tarjetero en la misma zona en donde sucedió el violento hecho, fue atacado por sujetos que se trasladaban en moto y portaban cascos, según conocióEl tarjetero pelea por su vida en el área de terapia intensiva del hospital San Martín de Paraná, donde permanece internado con asistencia mecánica respiratoria y sedo-analgesia."La presión arterial y la coagulación fueron estabilizadas, y dentro de la gravedad de su cuadro y el pronóstico reservado, está un poquito mejor", explicó ael Dr. Guillermo Grieve del área de terapia intensiva del San Martín."El paciente presenta una lesión muy grave en el ángulo supracavicular derecho con un principio de neumotórax, que significa la presencia de aire dentro del pulmón y la pleura derecha, que se drena, pero posteriormente empieza una lesión en forma progresiva", detalló el galeno.En la oportunidad, comentó que tuvieron que ligarle la arteria subclavia por el alto compromiso hemodinámico que tenía el paciente. "Pudo conservar la irrigación distal porque si no, el compromiso del miembro superior, al ligar la arteria subclavia, puede ser total y llegar a una amputación", advirtió Grieve al respecto."Observamos una ligera mejoría de la perfusión y esto podría llegar a expresar que las colaterales empezarían a funcionar y el paciente no debería llegar a una amputación", indicó.que Álvarez "había radicado la denuncia en comisaría cuarta, contra unas personas" por amenazas.Al referirse al vecino de calle Pringles, que fue víctima de este brutal ataque, el subcomisario confirmó que, "no tiene antecedentes". "Es una persona 'laburadora, de bien", indicó.En cuanto a lo sucedido este jueves, Silaur apuntó que "siete u ocho personas lo interceptaron, lo corrieron y lo alcanzaron en calle Don Bosco, y lo apuñalaron". No hay detenidos por el momento.