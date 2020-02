Foto: Mecánico sufrió el robo de 500 herramientas que valen medio millón de pesos Crédito: El Día

Nicolás Albornoz, un joven mecánico que trabaja junto a su padre en el taller ubicado en Pedro Jurado y Andrade de la ciudad de Gualeguaychú desde hace 35 años, no sale del asombro de lo que le toca atravesar.



El miércoles durante la madrugada, al menos dos delincuentes se treparon por la reja de un vecino y alcanzaron un ventiluz situado a unos tres metros de altura que no tenía vidrios. Se colaron entre los fierros y desde allí se descolgaron al interior del taller, a oscuras y con el peligro de no saber qué había abajo.



Se estima que el hecho se registró entre las 3 y las 5 de la madrugada, pero el robo no se constató hasta algunas horas después cuando Nicolás llegó a su lugar de trabajo y encontró el portón de entrada que estaba abierto, sin traba, "solamente arrimado", indicó al diario El Día.



Adentro constató lo que presumía: le habían llevado todas las herramientas de mano. "Llaves tubo, amoladoras, una hidrolavadora, taladro, todo nos llevaron", comentó indignado sobre el robo que le ha significado una pérdida económica de entre 500 y 600 mil pesos.



"Calculamos que robaron entre 300 y 400 llaves, más todas las llaves francesas", agregó el mecánico que sabe que ahora deberá comenzar de cero. "Hoy para nosotros es incomprable todo, estimamos unos 500 o 600 mil pesos, es lo que vamos viendo hasta ahora", contó.



Su padre arrancó con el taller hace 35 años en la esquina de Boulevard Pedro Jurado casi Andrade y hoy sienten su futuro comprometido. Pero como siempre ocurre ante cada traspié, aparecen personas que se solidarizan: "algunos compañeros me prestaron llaves y con algunas otras que quedaron debajo de los tractores estamos haciendo lo que podemos".



Cámaras de seguridad en el lugar no hay y las que existen en el vecindario no tomaban hacia el taller, por lo cual son bajas las expectativas que tienen en tratar de recuperar algo. "Hace dos días que nos robaron y no tenemos ni idea de las cosas, ahora hay que empezar a comprar de a poco las herramientas que más usamos. Tengo trabajos acá y en el campo y no puedo hacer nada porque no tengo las herramientas para hacerlos", manifestó.