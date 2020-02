Cómo operaba la banda que ofrecía elementos y asaltaba a potenciales clientes

Tras el procedimiento realizado en la noche de este miércoles en la Villa 351 de la ciudad de Paraná, este jueves las actuaciones llevadas a cabo por la policía fueron elevadas a la Fiscalía en turno, a cargo de la Dra. Mercedes Nin, y las dos personas detenidas iban a ser indagadas. Asimismo, se continúan con las investigaciones y no se descartan nuevas detenciones ya que se trata de una banda organizada.Sobre cómo operaba la misma, el Jefe de la División Robos y Hurtos, Carlos Schmunk, explicó que a través de las redes sociales, en grupo de compra venta, "ofrecían electrodomésticos a bajo costo y las personas accedían, algunos por necesidad, a querer comprar y cuando llegaban a ese lugar, eran introducidos a la Villa o directamente eran asaltados en la vía pública".Sobre los damnificados, Schmunk confirmó aque hasta el momento se radicaron siete denuncias, "pero sabemos que hay más personas que no se animaron a denunciar debido a cómo hicieron el contacto y piensan que van a ser investigadas".En uno de los hechos, la víctima fue una pareja, y la mujer estaba embarazada. "Le pusieron un arma de fuego en la panza y en la cabeza para poder despojarlos de su pertenencias", explicó el Comisario al dar cuenta de la violencia de los robos.Por otra parte, Schmunk aclaró que en el barrio vive gente "buena y trabajadora que quería colaborar pero se le hace imposible debido a que si lo hacen, pueden ser expulsados del barrio o estos mismos sujetos toman medidas en su contra". .Tras ello, el comisario habló sobre lo complicado del procedimiento por la resistencia de estos delincuentes. "cuando queríamos detenerlos nos largaban los perros para que nos muerdan, nos encontramos con paredes electrocutadas, disparos de arma de fuego, habiendo criaturas de por medio. Fue muy complejo y por suerte no hubo que lamentar heridos". Aunque sí hubo móviles dañados.Los detenidos, con antecedentes, son aquellos que asaltaban a quienes iban a comprar los elementos. En el informe presentado por la policía a la Fiscalía, "están relacionadas las personas que ofrecían los elementos en las redes sociales".