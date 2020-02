Barretearon la puerta y robaron en una tómbola de Paraná

Delincuentes forzaron la puerta de ingreso a una agencia de tómbola en Santos Domínguez y Fray Mocho. Susana, la responsable del local, contó aque "llegó la Policía a casa y nos informó del hecho. Nos faltaba el televisor y el cambio que había en la caja. No sabemos la cantidad".Acotó que "a fin de mes va a hacer un año que estamos acá y es la segunda vez que entran" ladrones."Estoy re nerviosa. Vamos a hacer una reja y arreglar el lugar donde barretearon la puerta. Otro gasto más", lamentó.Consultada sobre hecho de inseguridad, manifestó que "acá no he escuchado que pasen muchos hechos delictivos, pero en un año a mí me pasó dos veces, así que no sé si me agarraron de punto"."Recién estoy cayendo y esto genera angustia, porque estás trabajando y te pasa esto. Hace 33 años que estamos con la agencia. Antes nos encontrábamos a media cuadra de este lugar. Gracias a Dios que no nos pasó nada a nosotros. Espero que la próxima vez que me hagan una nota sea para alegrarnos, porque hayamos vendido el Quini o algo así", cerró esperanzada.