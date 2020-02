Padres denuncian abuso sexual en un jardín maternal: La docente ya fue separada

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) ya está en conocimiento de la presentación que hicieron un grupo de padres de un jardín materno infantil de Pichincha en la Defensoría del Pueblo, donde solicitaron asistencia ante conductas de una docente que podrían configurar abuso sexual. Fue la misma institución la que ayer se presentó espontáneamente ante un Centro Territorial de Denuncias (CTD) para ponerse a disposición de la Justicia. En tanto, la maestra señalada por los adultos ya fue separada preventivamente del cargo.



"Estamos muy conmovidos, pero ocupados, como corresponde. Acá lo más importante es el resguardo y respeto por los niños. No podemos decir mucho más porque todo está en proceso de investigación. Hoy (por ayer) nos presentamos espontáneamente en el MPA para ponernos disposición de la Justicia", indicó Beatriz, una de las directoras del Jardín Nana Kenaye, ubicado en Pueyrredón al 200, de Rosario.



El caso salió a la luz ayer cuando se conoció que un grupo de padres y madres que llevan sus hijos a esa institución solicito asesoramiento en la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia de Santa Fe. En el planteo, mencionaron situaciones que podrían configurar abuso sexual contra los niños de parte de una docente.



Aunque no trascendió qué hechos fueron los desencadenantes de ese pedido de asesoramiento, un equipo de profesionales de la Defensoría tomó nota e informó al jardín. Luego se realizó una reunión conjunta entre los directivos del jardín y la supervisora de la Dirección de Supervisión de Jardines de Infantes de la Municipalidad, Natalia Alvarez.



Tras esos primeros pasos, se llevó a cabo una inspección en el lugar y, como medida preventiva, se apartó provisoriamente a la docente que, supuestamente, incurrió en los actos denunciados. Ayer, este diario constató que el espacio sigue funcionando con normalidad. Y una de las directoras expresó el compromiso de la institución de ponerse "a disposición de los padres y de las familias sobre todo en resguardo de los niños". Y más allá de la preocupación, hizo hincapié en el compromiso de llegar a la verdad.



"Esto está en pleno proceso de investigación y no podemos aportar datos. Lo que sí queremos pedir es que se trate el caso con sumo respeto por la integridad de los niños y sus familias. Actuamos de acuerdo al protocolo, separamos a la docente preventivamente del cargo hasta que esto se esclarezca", remarcó Beatriz al hacer un alto en su tarea habitual para dar la voz oficial del jardín.



Aportes



Además confirmó que fue la propia institución la que se presentó en el MPA para aportar los elementos necesarios para la investigación. "Hoy (por ayer), la otra directora hizo una presentación espontánea en la Fiscalía para que se sigan los pasos que correspondan. Nunca pasó algo así en 21 años de trayectoria del jardín. Nos enteramos el lunes cuando fuimos convocados a la Defensoría por el pedido de asesoramiento de los padres", describió.



"Estamos en la búsqueda de la verdad de manera responsable y comprometida. Estamos muy conmovidos, pero ocupados, como corresponde. Acá lo más importante es el resguardo y respeto por los niños", recalcó la docente.



Ahora el seguimiento institucional del hecho está bajo la mirada de la Defensoría de Niños y de la Dirección de Supervisión de Jardines de Infantes municipal. En tanto, desde el MPA se confirmó que fueron las propias autoridades del jardín las que se presentaron en un CTD para ponerse a disposición de la Justicia, mientras se espera la designación de un fiscal. (La Capital)