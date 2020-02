Gualeguaychú: Recuperaron teléfono de joven que fue atacado en un robo

El caso causó una gran indignación en toda la ciudadanía cuando se conoció que en la madrugada del martes 14 de enero un adolescente de 14 años había sido atacado cuando caminaba por calle Rioja y Belgrano, de Gualeguaychú, para quitarle sus pertenencias. Había recibido fuertes golpes en su rostro y cuando la Policía llegó al lugar lo encontró tirado en el piso.



Dylan Delgado fue trasladado inmediatamente al Hospital Centenario y quedó alojado en Terapia Intensiva. Presentaba rotura de tabique nasal, la faltante de piezas dentarias y sufrió un edema cerebral producto de los golpes. Fue conectado a un respirador y según se informó en las primeras horas de sucedido el hecho, su estado era "reservado y estable".



Afortunadamente, y mucho tuvo que ver su condición física y su juventud, evolucionó favorablemente y una semana después recibió el alta médica. Dylan actualmente está en su casa, pero por el momento no ha declarado lo sucedido a la fiscal Natalia Bartolo porque no recuerda bien lo que padeció y por ello se ha preferido esperar, que descanse, para en un futuro cercano pueda brindar información.



Por el hecho hay tres los detenidos, imputados por el delito de robo agravado por lesiones graves. Se hizo un allanamiento en la casa de un joven de 22 años que la Policía había aprehendido en la esquina de Franco y Belgrano, indicado como el autor del brutal ataque. Allí encontraron las zapatillas y la gorra de Dylan Delgado, pero no se halló su celular.



Luego hubo otros dos allanamientos y dos detenciones. Los procedimientos se realizaron en domicilios de calle La Rioja, en cercanías a donde se produjo la golpiza, y en uno de ellos se secuestraron elementos de interés para la causa y se detuvo a un adolescente de 17 años. Más tarde, en Luis N. Palma y Roca, la Policía localizó a otro sospechoso, un joven de 29 años. A todos se les dictó una prisión preventiva de 30 días, con la única diferencia que el menor cumple la medida en su domicilio.



La investigación avanzó y se puso especial énfasis en tratar de ubicar el teléfono de Dylan. La Fiscal requirió a través de un oficio, al personal de Inteligencia Criminal de la Policía de Entre Ríos en Paraná, que informara si el teléfono celular, de determinado número y marca, podía ser rastreado, si se había activado y qué celdas de telefonía habían captado su activación. Luego de unos días, desde la Policía se informó el martes que se había activado con otro chip y que ese chip estaba a nombre de una persona con domicilio de facturación en el barrio Munilla.



Esto era un importante avance para la causa como prueba y por ello las diligencias judiciales debían ser rápidas. Personal de Investigaciones fue al domicilio y corroboró que la persona que aparecía como titular de la línea vivía en ese lugar. Ese mismo día se emanó una orden de allanamiento para la vivienda de calle Goldaracena al 500, pero no se ubicó a la sospechosa.



Las averiguaciones no quedaron ahí y se siguió buscándola por toda la ciudad hasta que media hora más tarde fue localizada caminando en la zona del club Tiro Federal. La orden remitida desde el Juzgado de Garantías incluía una requisa personal, por tratarse de un objeto que se lleva en la ropa, y fue así que se logró secuestrar el aparato de iguales características al que le fue robado a Dylan.



Con este hallazgo, y como fruto de todos los allanamientos practicados, se habría logrado recuperar todos los elementos que le fueron sustraídos al adolescente. La joven de 27 años que portaba el aparato no está relacionada con el robo y tampoco fue detenida, pero sí fue identificada y citada a declarar como imputada por el delito de encubrimiento (de cosa robada) para el próximo miércoles. (El Día)