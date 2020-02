Video: Difunden audio de intento de estafa telefónica con el premio de $50.000

Elonce accedió al registro de un intento de estafa telefónica del cual fue víctima una vecina. En el audio se advierte cómo el embaucador le comunica que había ganado, en un sorteo al azar, una suma de 50.000 pesos y un celular Samsung.



El estafador solicita a la mujer un número de una tarjeta de débito para, supuestamente, depositarle el premio. Pero ante la negativa de la misma, le requiere "el de alguien de suma confianza del entorno familiar".



"No le vamos a solicitar ningún dato de su débito porque eso es privado y personal con el banco", le indica el embaucador y según se escucha en el audio al que accedió Elonce.



A continuación, le explica que trabajan en "un nuevo sistema ATM, Automáticamente Transferencia Manual, donde cada compañía le debe brindar al usuario una clave fiscal de seis dígitos que contienen el dinero". Es que de acuerdo a lo que insiste el estafador, "no vamos a pedir ningún dato personal".



La mujer no cayó en la trampa del falso premio y dio a conocer el audio para que otros estén atentos y no sean víctimas de las estafas telefónicas.