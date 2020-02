Video: Ladrón quedó filmado cuando entró a robar pero sigue en libertad

El hecho ocurrió en horas de la mañana del pasado 25 de enero. Los propietarios de una vivienda ubicada en calle Hermanos Enkel, en, lograron captar con cámaras de seguridadEl propietario, Franco Fontana, sostuvo al respecto que tiene "un sueño profundo sino no sé qué hubiese pasado".El hombre contó que el ladrón llegó hasta el frente de la vivienda con una botella de bebida alcohólica, la que dejó sobre la vereda; luego saltó el tapial e ingresó al patio de la vivienda.La casa cuenta con varias cámaras de seguridad, ubicadas en el frente y dentro de la propiedad, por lo tanto pudo captarse todo elUna vez dentro de la casa, tras varios minutos intentando desconectar una de las cámaras ubicadas junto a la piscina, finalmente logró su cometido.Luego siguió caminando hacia otro sector donde se encontraba el automóvil estacionado. "El sector del garage estaba sin llave, siempre queda así, pero nunca vas a pensar que puede pasar", dijo el dueño.Del mismoEl vecino reconoció que en el barrio ocurren todas las semanas hechos de inseguridad. Es por eso que "decidimos instalar cámaras, pero una vez que te pasa, ya la vida no es igual."En cuanto al seguimiento de la investigación, Fontana se mostró confiado en que pueda resolverse. "Tengo fe y hay pruebas suficientes para llegar a un buen final, sinceramente no entiendo que más hay que hacer."En ese sentido el vecino recordó que hace un tiempo mantuvieron una reunión con la policía y "notamos que algunos días hubo mayor frecuencia del paso de los patrulleros, sin embargo los robos siguen ocurriendo.Es por eso que "queremos juntarnos para alzar un poco la voz y se tomen medidas. Este no es el Crespo que yo elegí para vivir.. Queremos que la gente lo conozca para que no vuelvan a ocurrir estas cosas y que la comunidad acompañe para que los reclamos tengan más fuerza y nos cuidemos entre todos," concluyó en declaraciones aLa denuncia fue radicada inmediatamente y el damnificado aportó los registros fílmicos. Recién este martes 4 desde el Juzgado de Garantías se libró una orden de allanamiento en la vivienda del sospechoso, ubicada en Barrio San Lorenzo.Se secuestraron elementos de interés para la causa, como ropa y calzado. Una vez cumplimentadas las diligencias de rigor el involucrado fue identificado y, informaron fuentes policiales.