Dueña de casa contó cómo vio al ladrón que se cayó por su balcón

Un hombre cayó desde un balcón en horas de la madrugada de este martes. Ocurrió en calle Sarmiento, entre Laprida y Cervantes. Según manifestaron los dueños de la vivienda, fue cuando intentó ingresar para robar.En diálogo con, Angélica Galán, la propietaria aseguró que "alrededor de las 5 mi gata me despertó asustada, empezó a maullar. Se subió a la cama y la quise bajar. Cuando me senté veo por la ventana de mi habitación, que da al balcón, a una persona que se asoma. Miré de nuevo, me vio. Me levanté rápido y cerré la parte de vidrio, no la persiana, que igualmente tiene rejas. Me encerré en el baño, llamé a mi vecino y a la Policía. Me quedé media en shock llorando".En ese momento "escuché que empezaron a salir todos los vecinos porque este hombre empezó a gritar `ayuda´ de forma desgarradora. Llegó la Policía, bajé y lo vi tirado en el piso. Se había caído del balcón o se tiró, no sé. No se podía mover. La ambulancia se lo llevó"."La Policía hizo todas las pericias y fui a la Comisaría a hacer la denuncia. Ahí me informaron que se le rompió una vértebra y se quebró un hombro. Está con custodia", remarcó."Es una lástima que pasen estas cosas. Estoy convencida de que la inseguridad se combate con inclusión, con la igualdad de oportunidades, en que esa brecha entre ricos y pobres se acorte. Con educación, cultura y deporte se puede. Esto pasa porque ese es su modo de vida, lo ven como medio económico", manifestó.