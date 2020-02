Crimen en Villa Gesell: "Matalo, matalo", gritaba un implicado mientras filmaba

Sociedad Artista entrerriano reclamó justicia por Fernando con una emotiva pintura

En las últimas horas, los abogados de la familia de Fernando Báez Sosa confirmaron que uno de los rugbiers detenidos había grabado con su celular el ataque mortal. Pero, aunque su contenido aún no fue revelado, una testigo había adelantado días atrás la existencia de varios videos. Además, había dado indicios sobre el momento exacto en el que transcurren.Tatiana tiene 17 años y trabajaba como community manager de Le Brique. El sábado 18 de enero se encontraba a la salida del boliche cuando vio a los agresores abalanzarse sobre Fernando y golpearlo hasta matarlo."No fue una pelea, fue una masacre. Eran siete contra dos pibes que no pudieron escapar", comenzó. Luego, afirmó que varios de los rugbiers habían registrado el momento con sus celulares."Todos los que estaban grabando gritaban 'matalo, matalo, dale, vos podés'", aseguró la testigo, que logró identificar a dos de los agresores ante la Justicia."Me pareció una locura que hubiera tantos pibes arengando a la violencia", dijo, y se refirió al momento exacto en el que se registraron algunas de las imágenes."Entonces, un enfermo se acercó a grabar a Fernando en el piso. Ese pibe gritaba "dale, matalo, matalo", y otro le contestó "sí, me lo voy a llevar de trofeo"", detalló.Este martes, Zamboni recibió dos discos con una enorme cantidad de información extraída de los diez teléfonos que les decomisaron a los rugbiers. Entre el material que le fue entregado hay mensajes de WhatsApp, capturas de pantalla y videos, algunos de los cuales habían sido eliminados.De esta forma, la fiscal cuenta con nuevos elementos que le permitirán determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los diez rugbiers detenidos en el asesinato de Fernando.