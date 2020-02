Delincuente robó un celular aunque su víctima le propinó "varios golpes"

El hecho violento sucedió este domingo por la noche en la intersección de calles Gericke y El Paracao, de Paraná.



"Estaba sentada afuera con una reposera, me senté con el celular y tomando mate. Un 'tipo' vino y me sacó el celular. Empezamos a forcejear, nos fuimos hasta la mitad de la calle. Gracias al estado físico que tengo, porque practico boxeo, hago natación y salgo a correr, eso me ayudó bastante y pude 'darle' bastante a ese tipo. Lamentablemente me pegó en el pecho y logró llevarse el celular", relató a Elonce TV, la víctima del ilícito.



La mujer hizo la denuncia en comisaría sexta.



El delincuente logró alzarse con un teléfono celular Samsung Galaxy A10.



El delincuente actuó a cara descubierta, no obstante la mujer se concentró "en que no me quite el celular", lo que finalmente no ocurrió. El sujeto le robó el teléfono y huyó "en una moto 110 cc que lo estaba esperando a este 'tipo' en calle Paracao", dijo.



La mujer observó algunos detalles del ladrón y se los brindó a la policía: "Es alto, andaba con remera blanca, pantalón negro, gorrita negra, mochila con dibujitos".



Le decía "soltá, soltá, o te doy un tiro en la cabeza", contó la mujer. Agregó que a pesar de que el delincuente intentaba amedrentarla "no le tuve miedo, empecé a darle golpes y terminamos a varios metros de mi casa en lucha. Le pegué en las costillas, por todos lados. Cuando me pegó en el pecho, aflojé y se llevó mi teléfono". Elonce.com.