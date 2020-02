Tres nuevos intentos de estafas telefónicas en una misma cuadra en Paraná

La intención del gobierno nacional de cambiar las figuras de los animales de los billetes por próceres reavivó los intentos de estafas telefónicas de los cuales siempre son víctimas personas mayores de edad que, cuando caen en el ardid, pierden los ahorros de toda una vida de trabajo y esfuerzo.



Además en estos casos falta el rápido accionar de la justicia para ejecutar allanamientos tras las investigaciones positivas que se realizan desde la policía y el personal a cargo de estos casos.



Elonce TV dialogó este lunes con Adolfo Beltzer, un vecino de la zona de calle Artigas, quien recibió un llamado con el cual quisieron hacerlo caer en el cuento del tío pero afortunadamente los delincuentes no lograron su cometido. Lo mismo ocurrió con otros dos vecinos de Beltzer que cortaron la comunicación de inmediato.



Según contó el hombre, "fue muy raro porque en casa no atendemos números que no están identificados, pero como estábamos esperando una llamada importante, lo atendí. Se hizo pasar por un conocido que me hacía referencia a un tal Juan del Banco Nación y al problema de cambio de billetes que vienen con las ballenas y el yaguareté por próceres".



Le dijo que no tenía apuros en la operación y le preguntó si no tenía unos 20 mil o 30 mil pesos "para apurar el cambio", entonces Adolfo le dijo que necesitaba el teléfono y que le iba a cortar la llamada, además de remarcarle que no tenía dinero y que estaba pasando por un problema de salud.



Si bien al principio dio el nombre de una persona conocida que trabaja en un banco céntrico, de inmediato se dio cuenta que estaban intentando engañarlo. "Son muy hábiles y me dijo que estaba con la voz cambiada porque estaba resfriado", mencionó para dar cuenta de la habilidad de su interlocutor para llevarlo al engaño.



El hombre indicó que otros dos vecinos de la zona también recibieron llamados. Uno en la vereda de enfrente y otro en la misma cuadra. Afortunadamente las personas que atendieron el llamado estuvieron alertas y cortaron de inmediato la comunicación. A una de estas personas le pidieron dólares.



Finalmente, Adolfo aconsejó tener todos los aparatos de teléfono con identificador de llamadas y no atender aquellos números desconocidos "y cuando aparece la pantalla muda, menos que menos, y son los que aparecen a los 2 o 3 de la madrugada porque son los secuestros virtuales. Es lo mejor que podemos hacer, no hay que confiarse", reafirmó. Elonce.com