Agredido en boliche quiso irse del hospital San Martín tras robar ambulancia

Un joven fue detenido en el Hospital San Martín de Paraná, luego de que intentara irse en una ambulancia que se encontraba estacionada en la guardia del nosocomio.



El hecho no se ejecutó totalmente porque el policía de guardia que se encontraba en la barrera de ingreso, se dio cuenta que el conductor no era el chofer del rodado de salud pública.



A las siete de este domingo ingresó al hospital un joven que había sido agredido en las afueras de un boliche de calle Liniers. Producto de la pelea, lo habían golpeado en varias partes del cuerpo.



En la guardia fue asistido y se estableció que tenía traumatismos y magullones que iban a determinar una serie de estudios posteriores. Sin embargo, a poco de ser atendido por los médicos y corroborar que no padecía lesiones importantes, voluntariamente decidió retirarse por sus propios medios.



Se indicó que caminando con dificultades salió por la puerta de ingreso a la guardia y luego se perdió entre la gente.



A los pocos minutos hubo un tumulto en la entrada del hospital. Un policía de guardia que se encontraba en la barrera de ingreso, paró la marcha de la ambulancia que salía porque sospechó algo raro.



Notó que el chofer de la unidad sanitaria del Centro de Salud Corrales, no estaba en la conducción de la unidad, por lo que consultó al joven que iba manejando y al no poder dar una respuesta clara, "lo bajó" hasta tanto aclarar el suceso.



Fue así que tras observar las cámaras de seguridad, se pudo comprobar que "astutamente" el paciente subió a la ambulancia y tras arrancarla salió lentamente por el playón, hasta que fue detenido.



Informado el fiscal en turno, ordenó demorar al joven y luego realizarse una correcta identificación en el trámite que forma parte de la causa judicial iniciada, publica diario Uno.