Hallaron cocaína y marihuana en allanamiento a sujeto denunciado por su cuñado

Fuentes policiales de Paraná comunicaron que días atrás, un ciudadano radicó una denuncia en comisaría tercera contra su cuñado, con quien tiene problemas de vieja data; de acuerdo a lo que se indicó, había sido amenazado personal y telefónicamente en su casa, y este hombre le habría mandado fotos de armas de fuego, las cuales tenía guardada para él.



Bien es así que acorde al suceso mencionado, personal de la dependencia policial realizó diversas tareas investigativas logrando individualizar un domicilio frecuentado por el cuñado del denunciante, donde posiblemente guardaba las armas de fuego. Se solicitaron dos allanamientos a la Fiscalía en turno, mandamientos que fueron emanados desde el Juzgado de Garantías en la mañana de este sábado.



El primer allanamiento se efectuó en una vivienda ubicada en calle Pedro de Mendoza, donde se notificó de la medida a llevarse a cabo a un muchacho de 35 años de edad. De acuerdo al parte policial, los uniformados, en la requisa, no localizaron ningún arma de fuego, pero sí en la requisa personal que se le efectuó al notificado, los agentes le hallaron en el interior de su media y la zapatilla, una bolsa con varios envoltorios de cocaína, en la billetera se le encontraron algunos envoltorios más de la misma sustancia, más de $6.000 en efectivo y un paquete de cigarrillos que tenía guardados, además de envoltorios de marihuana.



Asimismo, personal policial femenino le realizó la requisa personal a la novia del notificado, de 24 años de edad, quien en su ropa interior tenía un trozo de marihuana.



No obstante esto, en la cocina-comedor se localizaron platos con restos de cocaína, además de bolsas de nylon, precintos y una balanza de precisión y tijeras.



Ante tal situación, se puso en conocimiento del suceso a la fiscalía en turno, dándole intervención a personal de la dirección Toxicología y de Criminalística, procediéndose al formal secuestro de todos los elementos, y a la correcta identificación del notificado y su novia, quedando supeditados a la causa por supuesta infracción a la Ley Provincial Nº 10.566 de Narcomenudeo.



En tanto que en el allanamiento restante, los efectivos policiales, luego de la requisa, no hallaron elementos de interés para la causa.