En operativos de control, decomisaron 800 kilos de sábalos

Tuvo como resultado el decomiso de 800 kg de sábalo a bordo de una camioneta no habilitada para el transporte y sin guía de procedencia.

Ante esto, se labró el acta correspondiente por constatarse de una infracción a la Ley provincial de pesca Nº, procediéndose a la desnaturalización de la mercadería transportada.



Los controles se efectuaron en La Azotea, puerto de Diamante y puerto Las Cuevas.



La Ley provincial de Pesca nº 4892, y resolución 001/03 DPyRN, exige que las pescaderías y locales de venta minorista de pescado deben contar obligatoriamente con la habilitación correspondiente por parte de la Dirección General de Fiscalización del gobierno de Entre Ríos. Es por ello que personal de dicha repartición se encuentra trabajando en diversos operativos de control a fines de corroborar el tamaño de las piezas puestas a la venta. Dichas especies deben cumplir con las tallas mínimas exigidas por ley, a saber:



? Bagre amarillo: 20 cm

? Armado: 30 cm

? Mandubé: 30 cm

? Moncholo: 30 cm

? Patí: 40 cm

? Tararira: 42 cm

? Boga: 42 cm

? Dorado: 65 cm



Por otro lado, es dable destacar que entre el 15 de agosto y el 15 de marzo de cada año rige la veda absoluta del surubí, cuya talla mínima es de 75 cm, y que la venta solamente puede ser efectuada en forma directa al público por parte de pescadores artesanales, según lo dispone la Resolución Nº 276/07 DGRNF y EA, complementaria de la Ley Nº 4892.



Las pescaderías y locales de venta minorista poseen la obligación de exhibir en un lugar visible un cartel con la leyenda "No compre pescado que mida menos de" y a continuación la lista de especies y sus medidas mínimas, tal como lo estable el articulo N° 8° de la Ley N°. 4892 y la Resolución 001/ 03 D.P.yR.N. Pesca deportiva El pescador deportivo está habilitado solamente a realizar su actividad utilizando cañas, reel o carrete en sus diferentes modalidades, como así también señuelos o moscas y elementos similares. Se encuentra prohibido el uso de otras artes de pesca como redes, espineles, tramperos, tarros, etc., que no son deportivas y en muchos casos sólo son utilizadas en desmedro de las buenas prácticas. Si contrata los servicios de un guía de pesca, asegúrese que sea homologado por la provincia y que respete las normas vigentes.



Además, está prohibido pescar dentro de áreas prohibidas como parqueas nacionales, criaderos y refugios importantes para los peces de interés. Evite contaminar el ecosistema con residuos inorgánicos, como así también con fluidos tóxicos que pueda emanar del motor en mal estado de su embarcación. En el caso de pescar desde una embarcación motorizada, evite riesgos: no navegue cerca de las playas ni a altas velocidades si hay otras embarcaciones cerca, y evite el exceso de alcohol durante la jornada, ya que incrementa el riesgo de accidentes y pone en peligro su integridad y la del resto de sus acompañantes.



A su vez, se recomienda a los pescadores deportivos que demuestren respeto y sean corteses con las comunidades costeras, recociendo el derecho a pescar de los pescadores artesanales y comerciales que utilizan artes legales y pescan en sitios permitidos; y evitando aglomeraciones en zonas de pesca.



Se recuerda que aquellos que desean disfrutar de la pesca deportiva en nuestra provincia, uno de los mejores puntos de pesca del país debido a su riqueza ictícola e hídrica, deberán contar con una licencia anual o un permiso transitorio de pesca, los cuales poseen los siguientes costos:



? Licencia anual para residentes de la provincia de Entre Ríos $700

? Licencia anual para residentes de otras provincias $1.100

? Permisos transitorios para residentes de otras provincias (4 días) $260

? Permisos para extranjeros (5 días) $1.100.