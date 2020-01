El calvario que vivía la ex pareja del hombre asesinado en barrio 33 Orientales

Un hombre de 33 años, de apellido Cainero fue asesinado en zona de la plaza del Barrio 33 Orientales, alrededor de las 16 del miércoles 25 de diciembre de 2019, en Paraná. Le provocaron múltiples heridas corto-punzantes en la parte superior del tórax, y falleció en el lugar. Dos hermanos quedaron detenidos.Olga, su ex pareja, explicó al programatodo lo que tenía que vivir a su lado. Habló de las adicciones y problemas que el hombre tenía."A pesar de todo lo que hizo o no hizo, quiero decir que nadie lo ayudó, todos le cerraron las puertas. El hermano para el 24 no le dijo que vaya a tomar una cerveza o a comer algo, ni siquiera le ofrecieron un colchón, porque dormía a cama pelada", indicó."Me culpan de que yo lo maté o mandé a matar. La gente es hipócrita. Conviví con Leo ocho años. Se había puesto malo y nos separamos. Hace dos meses yo estaba sentada en la escalera y me pegó un piedrazo en la cabeza. Me caí de la escalera y me quebré el dedo, el tobillo, las dos rodillas. Eso fue porque dice que yo estaba mirando a alguien, cuando yo estaba sentada fumando", relató.Asimismo, remarcó que "siempre fue así por la droga. Cuando estaba bien era muy buen compañero. A pesar de todo era bueno. De noche estaba deambulando, pintaba, dibujaba y eso. Al otro día dormía. A la noche de vuelta hacía lo mismo. A veces se ponía malo, a veces no. Si le decías que no entre te rompía todo. Si te pedía plata y no le dabas te llevaba toda la ropa. Él quería plata de cualquier manera para el pucho, la droga, el alcohol y las pastillas"."A mí no me quedó nada. A la cama me la rompió y la tuve que armar. Vendía todo para comprar droga. A lo último rompió vidrios y todo. Ninguna puerta tenía cerradura. Si no querías abrirle subía por el techo. A veces alucinaba, veía cosas. Capaz estaba uno parado y él venía varias personas. Me agarraba la mano y decía que había dos o tres y no había nadie. Varias veces lo agarró a mi hijo a fierrazos pensando que eran varios", aseguró."Una vez me pegó dos tiros. Salí del hospital y fui a Tribunales, dije que a mí se me cayó el arma. No me creyeron pero lo aceptaron. Él me tiraba porque veía cosas por efecto de las pastillas. Yo lo quise internar y no me dio el presupuesto. Acá en la esquina venden droga normal. Nadie hace nada", señaló.En ese sentido, manifestó que "a mi marido la familia no lo ayudó. Lo echaron del ranchito. Lo buscaban para matarlo porque había robado una bolsa de porlant. Las deudas que le quedaron por la droga las pagué yo"."Pese a que teníamos 20 años de diferencia el problema era la droga y la familia de él que nunca lo dejó tranquilo. Nosotros nos llevábamos muy bien. Mi hija está embarazada y no quería que le pase nada. Elegí sacarlo de la casa. Nos veíamos y todo, pero el quedó viviendo en un ranchito de lona a unos metros. La familia me critica esa decisión pero tampoco lo ayudaron. Nadie le abrió una puerta", exclamó.Se refirió al homicidio y contó que "los narcos venían a buscarlo, él no estaba y tenía que pagar todo yo porque si no me tiraban tiros a mi casa. Tenía un arma `alquilada´. Yo pagaba todo con la ayuda de mi hija, que es enfermera. Se me fue todo con esto, no tengo nada"."El día de su muerte vino a mi casa y me dijo que por qué no fui a saludar a mi nieto. Le dije que no porque no quería problemas. Me tiró al piso y después en la escalera. Había una chatarra larga, la agarré y la tocó, se rasguñó y salió la versión de que yo lo quería degollar. Él tenía problemas con los hermanos Bustos, que viven al lado del arroyo. Él golpeó a alguno el 24 a la noche o 25 a la mañana. A la tarde lo encontraron en la plaza, lo agarraron, uno le puso la tumbera en la cabeza, el otro lo apuñaló, caminó unos metros y se cayó. A eso lo vio el Policía y testigos. Encontraron la tumbera", agregó.Además, explicó que "después de lo que pasó vendieron. Volvieron a buscar lío, son muchos acá. El hermano de mi marido hizo otra denuncia. Vivimos con temor que nos hagan algo. No temo por mí porque tengo mi vida hecha, pero sí mi hija. Está a punto de parir y tengo miedo"."Después del homicidio vinieron muchísimas personas a gritarme que era una asesina, que me iban a quemar la casa. Yo soy incapaz de hacer algo así. Yo ni conocía a los Bustos, que son los asesinos", finalizó.