Localizaron al hombre que había desaparecido en el trayecto a Mar del Plata

Localizaron a Marcelo Ramón Zaragoza, el hombre que había partido desde Santa Elena hacia Paraná teniendo como destino final la ciudad de Mar del Plata, pero no había llegado.



Allegados a Zaragoza confirmaron a Elonce que el hombre buscado se encontraba en Constitución, Buenos Aires.



"Estaba bien, un poco desorientado", comunicaron familiares a este medio. Es que según indicaron, hace tres años atrás, Zaragoza había sufrido un ACV.



Se recordará que Zaragoza partió el pasado lunes a la capital entrerriana desde donde debía continuar con su recorrido hacia la provincia de Buenos Aires, pero la familia no tuvo novedades sobre el paradero ya que el hombre no llegó a destino. Fue radicada la exposición en la Comisaría de Santa Elena, pero finalmente, este jueves se supo que había sido localizado.