Violento accidente: Chocó contra la cabecera de un puente y fue hospitalizado

A las 5.30 de este jueves, una Fiat Ducato que se desplazaba por Ruta 20 desde Urdinarrain a Basavilbaso con productos de panadería, sufrió un grave siniestro de tránsito que por milagro no fue trágico.Por causas que se tratan de establecer, el vehículo guiado por Emiliano Pérez, de 22 años y domiciliado en Urdinarrain, chocó uno de los laterales del puente sobre el Arroyo Malo, en jurisdicciones de Gilbert.El joven conductor no sufrió lesiones de gravedad. No obstante fue trasladado para su atención al hospital de Basavilbaso, publicó Riel FM.