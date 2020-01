Buscan a un hombre que viajó desde Santa Elena a Mar del Plata pero no llegó

Carina Martínez es hermana de Marcelo Ramón Zaragoza, y según indicó, el hombre partió desde Santa Elena hacia Paraná teniendo como destino final la ciudad de Mar del Plata, pero no ha llegado.Zaragoza partió el pasado lunes a la capital entrerriana desde donde debía continuar con su recorrido hacia la provincia de Buenos Aires, pero la familia no tiene novedades sobre el paradero ya que el hombre no llegó a destino.Radicaron la exposición en la Comisaría de Santa Elena y piden que si alguien vio al hombre en la terminal de Paraná o en otro lugar, aporten datos a la policía.Al salir hacia la ciudad de Paraná, Zaragoza vestía con una remera manga corta y short, tal como se lo ve en la imagen. Además llevaba una mochila azul con gris, una bolsita blanca con un par de zapatillas adentro y un bastón, ya que tiene dificultad para caminar.