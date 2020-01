Advierten sobre estafa en redes sociales por compra de autos y celulares

No es una novedad que muchas personas resultan engañadas a través de las redes sociales. Esta vez se viralizó una denuncia en la que se da cuenta que un hombre se compromete a entregar vehículos o celulares a cambio del pago de cuotas mínimas.



Una de las personas que resultó engañada, contó que el estafador "se hace llamar Guille Suárez, aunque seguro que no lo es, se publicita como vendedor de autos, motos, celulares y pacta envíos por correo de dichos vehículos pidiendo un determinado monto. Pide primera cuota o valor del envío y una vez realizado el pago bloquea a la gente. Esta denuncia se hace para que ninguna otra persona sea estafada por estos ladrones".



Este tipo de estafas son muy comunes en Facebook, por lo que se recomienda no pautar entrega de dinero o realizar compras, además de reportar estas publicaciones para que se tomen cartas en el asunto.