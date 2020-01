Hombre decapitado: "Mis hijos no van a vivir más con terror", dijo la viuda

Policiales Investigan un incendio que causó la muerte de testigo del parricidio en Neuquén

"Lo conocí hace como 28 años. Siempre fue violento. Esa madrugada vino decidido a matar a sus hijos, llamamos a la policía y no hicieron nada". El dramático relato de Hilda Acuña (51) reconstruye en detalle lo que sucedió el domingo en la localidad neuquina de Zapala, cuando su pareja Orlando Jara (55) atacó a sus hijos Fernando (27) y Matías (21).El hombre, en completo estado de ebriedad, fue asesinado por los jóvenes. Además Fernando lo decapitó en la calle, delante de los vecinos, se tomó una selfie y se la envió a un amigo. Los hermanos están con prisión preventiva, acusados de homicidio calificado.La mujer denunció además en la Fiscalía que el final de tragedia pudo evitarse.Esa madrugada, un vecino que escuchó el alboroto llamó a la comisaría. Dos policías llegaron al lugar y hablaron con Orlando e Hilda, y le sugirieron a la mujer que vaya a la unidad a presentar la denuncia."Les pedí, les rogué llorando que se lo llevaran. Si yo salía de mi casa, me mataba", contó ella.Orlando Jara "les pedía por favor a los policías que se lo llevaran detenido a la comisaría", y éstos le contestaron "andá vos solo" y se fueron. A pocos metros de allí uno de sus hijos, Fernando, "lloraba de manera desconsolada, a los gritos". La escena ocurrió el domingo a la madrugada apenas minutos antes de que Fernando le cortara la cabeza a Orlando, luego de asesinarlo a golpes y puñaladas junto con su hermano Matías.El testigo que relató la escalofriante escena al diarioes Cristian Rivera, quien vive medianera de por medio con los Jara. Es el locador de la casa que ocupa la familia, y tiene un taller mecánico en el que Orlando hacía changas de vez en cuando.Fue en el patio de la casa de Rivera donde se ocultó Jara el domingo a la madrugada, después de la primera pelea violenta con sus hijos Fernando y Matías. Y fue este vecino uno de los que llamó a la Policía para pedirle intervención.El relato coincide con lo que cuentan otros testigos, incluso la madre de los imputados, Hilda Acuña.Orlando Jara, un hombre con profusos antecedentes de violencia familiar, de crueldad y perversión hacia su esposa Hilda (53) e hijos Fernando (27), Diego (25), Matías (21) y Giuliana (18), llegó a su casa en el barrio Zona 2 de Zapala el domingo a las 4 de la mañana y fue directo a la heladera, a buscar "una cabeza de chivo" que se había reservado para comer. No la encontró, y tuvo la primera discusión con su pareja.Sacó un cuchillo que llevaba en la cintura y subió a la habitación de sus hijos "con la intención de matarlos", según afirma Hilda. (Diego es el único que no reside en esa vivienda).En ese momento se produjo la primera y feroz pelea con Fernando y Matías, quienes expulsaron a golpes a su padre de la casa.La madre les pidió "que hicieran guardia" porque estaba segura de que volvería.En efecto, Jara se quedó en las inmediaciones: buscó refugio en la casa de Rivera, donde estuvo tomando mate.Para entonces, la policía había recibido el primer llamado de alerta. Eran poco más de las 6 de la mañana.Según el vecino y testigo, cuando llegaron dos efectivos de la policía Orlando les pidió que lo llevaran a la comisaría y la respuesta fue: "andá vos por tu cuenta".Hilda denunció algo parecido: "les pedí, les rogué, llorando, a los policías, que se lo llevaran, y los policías me dijeron que vaya yo a la comisaría a hacer la denuncia. Pero si yo salía de mi casa, él me mataba, me estaba esperando afuera".Inexplicablemente, los policías se fueron sin intervenir. La fiscalía investiga esta conducta.Rivera aportó un dato hasta ahora desconocido: mientras esto sucedía, Fernando lloraba desconsolado. Otros testigos señalaron que, después de Hilda, el hijo mayor era el más golpeado por Orlando.Minutos después padre e hijos volvieron a cruzarse, ahora en plena calle, a la luz de la mañana y a la vista de los vecinos.Ellos lo golpearon con una lanza para acarrear vehículos, y cuando estaba en el suelo le aplastaron la cabeza con una piedra de grandes dimensiones y le aplicaron cuatro puñaladas.Rivera llamó desesperado a la policía varias veces mientras se desarrollaba el enfrentamiento. "Se van a matar", alertó. "Ya vamos a ir", habría sido la respuesta.Según la fiscalía, dos de las puñaladas fueron mortales. Para la defensa, es posible que Jara ya hubiera fallecido a causa de los golpes. No es un detalle menor, porque si fuera así, uno de los hermanos podría quedar liberado de la mayor responsabilidad en el crimen.Después ocurrió el acto disruptivo con la secuencia con que se venía desarrollando el hecho: Fernando seccionó la cabeza de su padre, se sacó una selfie y se la envió a un amigo. A los vecinos que miraban absortos les gritó: "este no nos jode más".Volviendo a Rivera: marcó una vez más el número de la policía y gritó "lo mataron, lo mataron". Ya era tarde.Los patrulleros aparecieron en las calles de tierra. Fernando, al verlos venir, extendió sus manos hacia adelante, en el gesto de quien pide que le coloquen las esposas, y dijo: "fui yo".