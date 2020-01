Policiales

La policía no pudo atraparlos

Miércoles 29 de Enero de 2020

En dos días se robaron once lechones de una escuela agrotécnica

En una oportunidad, el sereno no estaba y la segunda noche que ingresaron los delincuentes, avisó a la policía pero huyeron con unos ocho lechones a cuesta y no pudieron detenerlos. Piden a los vecions que no los compren de ser ofrecidos.