Le pidió "algo para comer" y a la hora regresó para robarle a mano armada

Foto: Detenido por asalto a pollería Crédito: R2820

Alrededor de las 11, una mujer de unos 30 años ingresó al local comercial "Mis tres pollitos" ubicado en Rucci y Bolívar de Gualeguaychú. Le manifestó a la joven comerciante "si no le sobraba algo". Le respondió que no tenía nada para darle y la mujer se retiró enojada gritando que tenía cuatro hijos que alimentar.



Una hora y media después, cuando la joven se aprontaba a cerrar, la mujer regresó, pero esta vez acompañada de un hombre. La comerciante salió de la parte trasera del local, donde realiza la elaboración de los productos que vende al público, e inmediatamente reconoció a la supuesta clienta. El hombre que estaba a su lado le mostró un arma de fuego que tenía en su cintura y su acompañante se le acercó exhibiéndole un cuchillo, informa el diario El Día.



"Dame toda la plata", fue lo que le dijo la mujer a su víctima. La joven, que estaba acompañada de su hija, no dudó y abrió la caja registradora para que la delincuente sacara por sus propios medios la recaudación. Luego la corrió a empujones y la llevó hacia la parte trasera para que le diera más plata. Otra vez prefirió resguardar su seguridad y la de su hija y le entregó el dinero que tenía destinado al pago de proveedores.



"Ya no hay más", le indicó la mujer a su cómplice, mientras que el delincuente le preguntó: "segura, revistaste bien". Ella lo convenció que no había más nada de valor y se fueron caminando. La Policía llegó a los pocos minutos e inmediatamente inició una investigación que permitió establecer la identidad de los sospechosos.



Fue detenido uno de los presuntos autores del asalto y secuestrados elementos de interés para la causa.



El hecho tuvo otro capítulo a la noche, cuando familiares de la personada detenido buscaron amedrentar al dueño de la pollería, con amenazas e insultos.



Si bien no hubo información oficial, R2820 pudo saber que al menos dos personas fueron detenidas, en un procedimiento en plena vía pública.